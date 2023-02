PRO D2 - Le capitaine de Béziers revient sur la rencontre face à Nevers et regrette les disparités de sa formation. En réussite sur le plan offensif, les Héraultais ont également pêché sur l'aspect défensif, et les conséquences sont douloureuses avec ce score de parité (32-32) qui ne doit pas tout remettre en cause pour le centre de l'ASBH.

C'est l'amertume qui doit prédominer après un tel scénario contre l'USON ?

Sur la rencontre, on remporte le premier acte, pas le second. Au final, trop de difficultés pour sortir de notre camp, et Nevers se nourrit de nos munitions rendues. Nous avons trop offerts de points à notre adversaire, et on finit par se saboter tout seul. Quand tu pensais qu'au classement, nous étions au départ à égalité et que nous espérions faire quelque chose, on leur a trop facilité la tâche pour les distancer.



Les transitions furent souvent délicates également ?

Il y avait une bonne équipe en face, qui perturbait nos sorties et les rucks. Nous étions parfois en retard et tout était lié. On s'est compliqué un peu la vie, alors que le piège tendu était visible. Et même si nous étions tombés dedans que partiellement, le résultat parle pour lui. Après, j'ai l'impression d'avoir touché tous mes ballons que durant la première période...



Le secteur défensif fut mis à rude épreuve sur certaines séquences ?

Je pense que Béziers a opéré une certaine mutation. Ici, historiqument, c'est connu pour être dur et agressif. Cette année, nous sommes vachement plus orientés vers l'offensif comme ce nul prolifique le démontre. Mais quand tu inscris 32 points à la maison, tu dois remporter le match. Il y a forcément un problème quelque part. Mais bon, on reste au coude-à-coude avec Nevers, et si la décision n'a souri à personne ce soir, elle se fera à la fin de la saison.



Nevers était connu pour sa rudesse ?

On savait à quoi s'attendre, la vidéo avait révélé certaines façons d'évoluer. Ils ont la capacité d'être solides un peu partout et d'être pertinents sur les rucks. Mais bon, ça aurait pu basculer dans un sens comme dans l'autre et au final le match nul reflète la partie.



Malgré tout des franchissements à signaler, 3 essais à votre compteur et l'impression aussi de surjouer ?

Je crois qu'on n'a pas surjoué, c'est dans notre ADN. Nous avons les joueurs pour cela. On prend des risques, c'est vrai, mais jouer petit bras ce n'est pas notre rugby. Cela serait horrible à regarder pour les tribunes y compris pour nous. Notre souci majeur, c'est prendre trop de points à la maison. J'y vois du positif, car nous serons désormais en alerte pour la suite. Et on va travailler en conséquence pour ne pas finir les dernières rencontres sans enjeux.



Le score de parité ne satisfaisant personne ?

Pas du tout, sauf peut-être eux avec le match à l'extérieur. Collectivement, je ne sais pas, mais personnellement, je ne suis pas fier de la prestation. On a raté l'opportunité, laisser des points en route, ce n'est jamais bon. Si Nevers nous devance d'un point à la fin de la saison, on repensera forcément à cette rencontre.