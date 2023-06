Pro D2 : Face à un concurrent aux phases finales, Béziers concède le match nul

Après une première mi-temps réussie, les Biterrois se sont fait rattraper dans le second acte (32-32). Dans leur quête de phase finale, les hommes de Xavier Péméja réalisent, quant à eux, une bonne opération. À confirmer la semaine prochaine, avec la réception de Mont-de-Marsan.

Un vendredi soir de vacances scolaires, l'espace d'un instant, on s'est vraiment cru sur l'autoroute des vacances... En plein chassé-croisé. Dans le rôle de Bison Futé, la montre qui tournait en cette seconde période, obligeant les deux équipes à tenter des pénalités pour reprendre l'avantage. Pour jouer le rôle des juillettistes, les Biterrois, devant à la pause (18-9). Côté Aoûtiens, les Neversois, partis avec du retard, mais arrivés... à l'heure.

Revenons-en au début, et à l'enjeu de ce match. Tous deux candidats aux phases, Biterrois et Neversois jouent un moment important, qui comptera dans leur fin de saison. Pour les Héraultais, qui reçoivent successivement Nevers puis Grenoble, enchaîner deux victoires leur permettrait à coup sûr de revenir dans le Top 6.

Une entame nivernaise...

Mais ce sont les locaux qui entrent le mieux dans ce match. Solides en défense, ils ne laissent rien à leurs adversaires du jour. Pire encore, ces derniers souffrent en conquête et particulièrement en touche. Sevrés de ballon. Sur une attaque placée, les Jaunets sont proches d'inscrire le premier essai du match (3-3, 15e). On y croit un instant sur la pelouse. Il faut dire que l'action est parfaite, partie d'une touche dans le camp biterrois pour vite trouver le côté opposé, notamment grâce à un bon travail de Christian Ambadiang. L'essai est refusé, pour une obstruction sur Maxime Espeut. Mais les faits sont là, Nevers joue juste.

... mais Béziers score

Dominés, mais pas détachés au score, les Biterrois font finalement basculer cette première mi-temps dans ses dernières minutes. Sur deux actions consécutives, et après avoir pris à l'assaut le camp adverse pour quelque temps, Charly Malié (11-6, 34e) puis Romain Uruty (18-9, 39e), permettent aux locaux de prendre les devants à la pause. Réussite tardive ou coup de mou adverse ? Les éléments de réponse ne vont pas manquer au retour des vestiaires.

En effet, passé une pénalité d'Uruty (21-9, 44e), c'est bien Nevers qui fait le jeu. Le coup de mou d'avant la mi-temps est passé et le rouleau compresseur est en marche. Un seul problème, il a pris du retard. Face à son ancien club, Thomas Zénon sonne la révolte (21-16, 46e) sur un exploit individuel. Dans son sillage, toute son équipe se met dans l'avancée. Les courses sont plus rapides, les charges plus lourdes et les avancées plus significatives. S'ils maintiennent les coéquipiers de Clément Bitz dans le match à cause de leur indiscipline, les visiteurs se montrent supérieurs. Hormis des essais d'Hugues Bastide (24-26, 57e) et Paul Réau (29-26, 63e) la parole est aux buteurs en cette fin de match.

Le Bourhis a le coup de pied de la gagne

Sur une pénalité lointaine, Yohan Le Bourhis a l'occasion de donner une quatrième victoire à l'extérieur aux siens cette saison (32-32, 78e), mais cette tentative est ratée. L'USON s'en contentera en expulsant le ballon hors des limites du terrain quelques minutes plus tard. Un match nul comme une victoire et un chassé-croisé, presque gagnant, à fêter au fond du bus, sur l'autoroute.