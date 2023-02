TOP 14 - Le deuxième ligne colombien du CAB, Andrés Zafra (26 ans), a obtenu la semaine dernière la nationalité française. Une preuve supplémentaire de l'attachement de l'ancien Agenais à la France.

La cérémonie a eu lieu mercredi 8 février à la sous-préfecture de Brive (Corrèze) en présence . Ce jour-là, comme 23 autres personnes, le deuxième ligne du CAB Andrés Zafra obtenait la nationalité française à 26 ans. Un moment important dans la vie du Colombien. "Au bout de cinq ans de résidence en France, nous pouvons demander le passeport français. Ça me semblait important de faire la demande car j'aime la France et je suis fier d'être ici ! Et puis avec le passeport colombien, c'est plus difficile de voyager. Il y a souvent besoin de visa alors qu'un passeport français c'est plus facile."

#Cérémonie | \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 Hier, cérémonie d'accueil dans la nationalité française à la sous-préfecture de Brive présidée par Philippe Laycuras.

24 personnes ont reçu leur décret de naturalisation.

\ud83d\udc4f Bienvenue et bravo à elles. pic.twitter.com/C5auIogEjX — Préfet de la Corrèze (@Prefet19) February 9, 2023

Arrivé en 2016 à Givors (Rhône) à même pas 20 ans, grâce à l'aide de Cédric Desbrosse et de l'association Rugby French Flair, le natif de Cucuta s'intègre et s'adapte très vite à la vie française. En seulement quelques mois Andrés Zafra apprend la langue de Molière, et débute des études à Lyon avec un DUT "génie industriel et maintenance". "Je suis très content de faire ce que je fais depuis mon arrivée. L'apprentissage du français a été assez rapide car j'estime qu'il est important de comprendre et de se faire comprendre. Pour cela il faut parler la langue du pays en question."

Six ans après, celui qui retourne une fois par an en Amérique du Sud est donc naturalisé Français pour son plus grand bonheur. "La procédure a mis un peu moins de deux ans de la demande jusqu'à l'obtention la semaine dernière de la nationalité française. Ce qui est assez rapide en soit. Et je suis très fier d'être Français."

"À l'avenir j'aimerais devenir pilote professionnel"

Après un passage au Lou (de 2016 à 2018, un match de Top 14 et un de Challenge européen), le deuxième ligne d'1,97 mètre éclôt réellement du côté d'Agen où il passe trois saisons de 2018 à 2021 (56 matchs de Top 14, 9 de Challenge Cup) conclues par un triste exercice à zéro victoire en Top 14.

Malgré la relégation du club lot-et-garonnais, Andrés Zafra rebondit du côté de Brive. Moins utilisé qu'au SUA, il profite de son temps libre pour vaquer à l'une de ses passions, un peu particulière... "J'ai plusieurs passions, ce qui est important pour se vider la tête par moments. J'aime notamment l'aviation et je détiens une licence de pilote privé." De là à trouver une idée de reconversion à la fin de sa carrière de rugbyman ? "Oui, à l'avenir j'aimerais devenir pilote professionnel", conclut le Franco-Colombien.