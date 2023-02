Rugby Europe Championship 2023 - En parallèle du Tournoi des 6 Nations se dispute le Rugby Europe Championship, plus couramment appelé "6 Nations B". Dans l'antichambre du Tournoi, la Géorgie, tenante du titre, a facilement remporté ses deux premiers matchs. Plus globalement, tous les favoris sont sortis vainqueurs. On fait le point.

Il n'y a pas que le Tournoi des 6 Nations dans la vie. Se joue aussi en ce moment le Rugby Europe Championship ou "Six Nations B" qui regroupent huit équipes européennes. Cette édition 2023 est marquée par un nouveau format et l'intégration de trois nouvelles équipes. La Belgique (qui a remporté le Rugby Europe Trophy 2022), l'Allemagne et la Pologne, rejoignent une compétition où on retrouve déjà la Géorgie, le Portugal, l'Espagne, les Pays-Bas et la Roumanie.

Un nouveau format

En plus des trois petits nouveaux, l'édition 2023 du Rugby Europe Championship est aussi l'occasion de tester un nouveau format. Les huit pays sont divisés en deux poules de quatre équipes. Dans la poule A se trouve la Géorgie, tenante du titre, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Espagne. La poule B est composée du Portugal, de la Belgique, de la Pologne et de la Roumanie.

Dans les deux poules, toutes les équipes se rencontrent et à l'issue des trois matchs, les deux premiers sont qualifiés. À l’instar de ce qu'on retrouve en Coupe du monde, des demi-finales auront lieu entre le premier de la poule A contre le deuxième de la poule B et inversement, avant la grande finale prévue le week-end du 18 mars 2023.

Les deux derniers des deux poules s'affronteront eux pour des matchs de classement. Dernier point important, les huit nations en course pour la victoire seront les mêmes pour les deux prochaines années. L'équipe qui terminera à la dernière place du classement cumulé au bout de deux ans sera reléguée dans le Rugby Europe Trophy. C'est la meilleure nation des Trophy 2023-2024 et 2024-2025 qui prendra sa place.

Les favoris en forme

Après deux journées, pas de surprise au classement. Les quatre favoris que sont la Géorgie, la Roumanie, l'Espagne et le Portugal ont remporté leurs deux premières rencontres avec le bonus offensif, sauf l'Espagne qui s'est "seulement" imposée 28-20 face aux Pays-Bas lors de la première journée (trois essais inscrits).

On se dirige donc fortement vers des demi-finales entre ces quatre nations, l'important est de savoir maintenant qui affrontera qui. La troisième journée qui se jouera ce week-end devrait apporter un premier élément de réponse avec les matchs opposant la Géorgie à l'Espagne et la Roumanie face au Portugal.

Tous les résultats :

Poule A : J1 : Géorgie 75 - 12 Allemagne / Espagne 28 - 20 Pays-bas

J2 : Pays-Bas 8 - 40 Géorgie / Allemagne 14 - 32 Espagne

Classement :

1- Géorgie 10 pts

2- Espagne 9 pts

3- Pays-Bas 0 point

4- Allemagne 0 point

Poule B : J1 : Roumanie 67 - 27 Pologne / Portugal 54 - 17 Belgique

J2 : Pologne 3 - 65 Portugal / Belgique 5 - 56 Roumanie

Classement :