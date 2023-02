6 Nations U20 2023 - Après une courte victoire en Italie (27-28), les Bleuets n'ont pas réussi à s'imposer outre-Manche face aux jeunes irlandais (33-31). Le rêve de Grand Chelem s'envole mais les jeunes Bleus peuvent être fiers de leur match face aux tenants du titre.



1. Louis Penverne 5/10

Ballon en main, c'est un régal ! Le Rochelais, qui remplaçait Hugo Parrou comme titulaire, a montré une grosse activité. Malheureusement, il commet aussi quelques fautes fâcheuses comme cette munition gardée au sol au retour des vestiaires qui offre trois points à l'Irlande. On retient son culot en première période et ce ballon qu'il décide de relancer sur un turnover devant l'en-but. Son trop-plein d'envie peut lui jouer des mauvais tours comme cet en-avant proche de la ligne à la 50e, mais belle performance du pilier. Trop indiscipliné (cinq fautes).

2. Barnabé Massa 4/10

Si en conquête les Bleuets ont souffert face aux Irlandais, le talonneur grenoblois n'y est pas étranger. En touche malgré un mauvais lancer (16e), il partage les fautes avec son allignement. Comme l'ensemble de son équipe, il a été courageux en défense (12 plaquages). Il est rapidement remplacé par Lacombre, qui réalise une entrée pleine de bonne volonté, mais se retrouve pénalisé dans une zone de marque à cinq minutes du terme.

3. Zaccharie Affane 4/10

Match compliqué pour le Bordelais-Béglais. Titulaire également en Italie, il a de nouveau souffert en mêlée et prend un carton jaune (30e). Sa densité physique a fait du bien aux Bleuets. On en attend un peu plus de sa part.

\u2618\ufe0f\ud83c\udd9a\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 Les Bleuets s'inclinent de 2 points ce soir à Cork.



Notre équipe de #FranceU20 n'a rien lâché contre les Irlandais \ud83d\ude4f#IRLFRA #NeFaisonsXV #SixNations pic.twitter.com/NR5meOmjXo — France Rugby (@FranceRugby) February 10, 2023

4. Hugo Auradou 7/10

Sacré match du Palois, auteur d'un essai en force à la 19eme qui permet aux Français de respirer dans cette rencontre. Leader d'une touche qui a connu quelques difficultés, Auradou a lui montré l'exemple. Présent aussi dans le combat, il est remplacé à un quart d'heure de la fin par Bastien Chinarro. Le Perpignanais a vécu une entrée cauchemardesque. Il se met à la faute à deux minutes du terme en n'arrivant pas à se sortir assez rapidement du ruck. Une pénalité qui offre la victoire aux Irlandais. Cruel.

5. Brent Liuafau 8,5/10

Avec son compère en club Hugo Auradou, Brent Liufau a fait avancer son équipe. Comme son copain dans la cage, il marque sur un ballon porté en première période, un essai crucial pour les Bleuets, dominés dans le premier acte. Quelques scories par ailleurs mais comment ne pas parler de son activité au plaquage (21 réussis, record du match, aucun manqué).

6. Oscar Jégou 7,5/10

Il n'était pas titulaire en Italie et on se demande bien pourquoi. Énorme match de la part d'Oscar Jégou. Le troisième ligne de La Rochelle s'est arraché en défense avec 16 plaquages. En attaque, il a montré de belles qualités (48 mètres gagnés), un turnover gagné. Il marque en deux temps un essai refusé, qui aurait récompensé son très bon match.

7. Lenni Nouchi 6,5/10

Le Montpelliérain est le deuxième meilleur plaqueur du match avec 20 plaquages. Il a été un élément fort de cette équipe de France, en défense donc mais aussi avec le ballon en deuxième période. Il marque sur un nouveau ballon porté parfaitement maîtrisé par les Français. Son carton jaune juste avant la pause pour un arrachage non réglementaire lui fait perdre un peu de crédit. Bon match dans l'ensemble néanmoins.

8. Marko Gazzotti 8/10

C'est simple, avec lui, les Bleuets ne reculent jamais. Très précieux pour fixer la défense irlandaise, il a parcouru 63 mètres avec le ballon (deuxième meilleur total chez les avants derrière Penverne).

9. Léo Carbonneau 5/10

Le demi de mêlée briviste a globalement été un peu neutre sur la rencontre. Il a eu la bonne idée de faire travailler ses avants, dominateurs, mais se trompe quelques fois dans ses choix et notamment avec son jeu au pied. Il commet deux en-avants. Bon décalage côté fermé sur le dernier essai.

10. Tom Raffy 5/10

Cette charnière 100% briviste n'a pas été mauvaise. Elle n'a pas non plus surnagé. Son expérience du haut niveau apporte à cette équipe. Mais on en attend plus de Tom Raffy, surtout dans l'animation offensive. Il loupe une transformation et tape le poteau sur une pénalité à 40 mètres en face. Les Bleuets ont perdu de deux petits points. Dommage. Il est remplacé assez tôt dans la rencontre par Hugo Reus, qui loupe également cinq points au pied mais passe la transformation en bord de touche qui met la France devant.

\ud83d\ude4f Que d'?́??????? ce soir à Cork !



\ud83d\udc4a Quel mental les garçons, vous n'avez rien lâché ! Vous pouvez être fiers de vous \ud83d\ude4c#IRLFRA #FranceU20 #SixNations #NeFaisonsXV pic.twitter.com/qUWGfNgEWK — France Rugby (@FranceRugby) February 10, 2023

11. Enzo Benmegal 6/10

L'ailier du Racing n'a pas eu énormément de ballons à jouer mais a plutôt été tranchant sur les rares munitions qui lui ont été offertes. Un peu en dessous en défense avec deux plaquages réussis et un raté.

12. Emilien Gailleton 7/10

On attendait beaucoup de Gailleton, et il n'a pas déçu. Très présent, il fait parler son expérience du Top 14 et ça se ressent sur ses coéquipiers. Avec 12 plaquages réussis sur 13 tentés (meilleur total pour un trois quart), il a fait du bien au centre du terrain. Son jeu au pied intelligent sur un turnover français avant la pause mérite mieux. Il décale parfaitement son ailier Attissogbé sur le dernier essai des Français.

13. Nicolas Depoortère (cap) 5/10

Le capitaine de cette équipe a été un peu moins en vue dans ce match que son collègue au centre. Des statistiques assez neutres en défense (sept plaquages, deux ratés), mais une belle activité offensive avec 51 mètres gagnés. Un en-avant à son actif. Sur les attaques françaises, il s'est parfois mal compris avec ses coéquipiers comme ce lancement de jeu à la 32ème.

14. Théo Attissogbé 7/10

Le numéro 14 a inscrit un doublé dans ce match. Par deux fois, il est bien à la conclusion des belles actions françaises. Il aurait pu être le héros en fin de match avec son essai à quelques minutes du terme, mais l'Irlande a finalement passé une dernière pénalité. Il sauve bien son camp à l'heure de jeu sur une situation chaude.

15. Louis Bielle-Biarrey 4,5/10

On est peut-être un peu dur, mais on attend davantage de Louis Bielle-Biarrey. Le Bordelais est capable de bien mieux et surtout d'apporter plus d'assurance à son équipe. Dès l'entame, il commet un en-avant dans son en-but qui permet ensuite à l'Irlande d'ouvrir le score. Il oublie son ailier à l'heure de jeu, sans conséquence. Sa longueur au pied a fait du bien aux Bleuets.