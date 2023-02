6 NATIONS U20 2023 - La France s'est inclinée sur le score de 33 à 31 en Irlande dans le cadre de la deuxième journée du Tournois des Six Nations des moins de 20 ans. C'est dans les derniers instants que le sort de cette rencontre a été scellé en défaveur de Français pourtant combatifs.

L'équipe de France de rugby des moins de 20 ans défiait les Irlandais, tenants du titre, pour le compte de la 2e journée du Tournoi des Six Nations. Au sein du petit mais bouillant stade de Musgrave Park (9 000 places), la tâche s'annonçait ardue pour les joueurs de Sébastien Calvet. D'autant plus qu'un air de revanche animait les Irlandais, vainqueurs l'an dernier sur le score de 17 à 16 en France. Tous les ingrédients étaient donc propices à une belle bataille... Que nous avons eue !

Une première période dominée par les Irlandais

Le premier acte n'a pas été à sens unique, mais à la pause, il était évident que les Français n'avaient pas la main mise sur le rythme de cette partie. Dès la 13e minute, les verts franchissaient la ligne d'en-but dans un style qu'on leur connaît bien : en force. Néanmoins, les Bleuets se montraient réactifs grâce à un essai tout aussi puissant de la part d'Auradou (10 à 7 à la 18e minute de jeu).

Pour autant, les pénalités se sont accumulées contre les Français qui, juste avant la pause, devaient évoluer à 13 contre 15 après les cartons jaunes récoltés par Affane et Nouchi. Mais encore une fois, les Bleuets faisaient preuve de réactivité pour répondre à l'essai de Gavin (31e) grâce à un Liufau en grande condition (35e). Ainsi, les Bleus tournaient à la pause avec un retard de seulement 6 points (20 à 14).

Une seconde période palpitante

Plus disciplinés et plus dynamiques que leurs homologues irlandais, les Bleuets sont parvenus à maîtriser le match à partir de la 50e minute de jeu. Si l'essai de Gazzotti (53e) n'était pas validé par l'arbitre, celui d'Attissogbe (61e) permettait enfin à la France de faire douter le peuple irlandais. Ce dernier accusait le coup 3 minutes plus tard avec un nouvel essai, cette fois-ci pour Nouchi, qui concluait une cocotte française qui avait tout emporté sur son passage (23 à 24 pour la France, 64e). La joie n'était pourtant que de courte durée car les Irlandais, piqués dans leur orgueil, trouvaient la solution pour reprendre l'avantage grâce à Gleeson (70e, 30/24).

C'est donc dans les ultimes minutes de cette rencontre que tout s'est joué. La 73e minute de jeu aurait dû marquer le tournant de ce match au moment où Benmegal aplatissait en coin le 4e essai français. Mais c'était sans compter sur l'indiscipline tricolore qui, revenue au galop, permettait au buteur irlandais, Prendergast, d'obtenir deux cartouches. La première fut manquée par son pied droit, mais la seconde, à la 78e minute de jeu, permettait aux verts de reprendre l'avantage, 33 à 31.

Au coup de sifflet final, ce sont donc les Irlandais qui ont pu exulter, eux qui continuent sur le chemin d'un nouveau grand chelem. Pour les Bleuets, cette défaite laisse un goût amer tant celle-ci fut proche. Trop proche même lorsqu'on repense à la pénalité de Raffy (47e) qui heurtait les deux montants, et aux deux transformations manquées par Reus. Avec ce résultat, les Français pointent ce soir au 3e rang du classement avec 6 points. Les Irlandais sont une place devant, avec 9 unités. Ils affronteront lors de la prochaine journée l'Italie tandis que la France recevra l'Ecosse à 21 heures le 24 février.