TOP 14 - Le capitaine de Lyon Jordan Taufua a été touché aux cervicales à La Rochelle. Sa blessure est suffisamment sérieuse pour remettre en question la fin de sa saison.

Jordan Taufua en a-t-il d'ores et déjà fini de sa saison ? C'est l'inquiétude qui demeure du côté de Lyon, comme le révèlent nos confrères du Progrès. En effet, le troisième ligne et capitaine du Lou a dû quitter la pelouse dès la 35e minute de jeu lors du match à La Rochelle (16-20), pour le compte de la 17e journée de Top 14.

Les cervicales du joueur sont touchées et pourraient le contraindre à tirer un trait sur la fin de sa saison. Des examens sont prévus et une opération est envisagée. Cette tuile pour l'international samoan (31 ans, 5 sélections) en est une aussi pour son club de Lyon qui doit déjà composer avec les blessures de Gouzou et Botha, ainsi que l'absence de Saginadze, engagé avec la Géorgie dans le Tournoi B. Toujours selon Le Progrès, un joker médical pourrait être une solution.

Pour rappel, Jordan Taufua est un élément essentiel de l'effectif lyonnais. Arrivé au milieu de la saison 2020-2021 en provenance des Leicester Tigers, il aura pris part à 26 rencontres du Lou la saison passée et 13 cette saison.