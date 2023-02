INTERNATIONAL - Les championnes du monde en titre,la sélection néo-zélandaise féminine connaît enfin le nom de son nouveau sélectionneur. Il s’agit d’Allan Bunting, qui succède à Wayne Smith, comme l'a indiqué la fédération néo-zélandaise de rugby ce vendredi 10 février.

La Fédération néo-zélandaise de rugby a décidé ce vendredi de donner les rênes de la sélection nationale féminine, les Black Ferns, championnes du monde de rugby en titre à Allan Bunting. Il était déjà l'entraîneur de l’équipe féminine à sept de Nouvelle-Zélande lorsqu’elle a remporté l’or aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021.

Le technicien de 47 ans vient remplacer Wayne Smith, qui a quitté ses fonctions après que la Nouvelle-Zélande a remporté la Coupe du monde de rugby féminine à domicile en octobre, le sixième titre mondial des Black Ferns. Les hôtes s'étaient alors imposés 34-31 en finale pour mettre fin à la série de 30 matches sans défaite de l’Angleterre.

"Smith a joué un rôle déterminant dans ce jeu, mais surtout, il a donné au rugby féminin un cadeau spécial", a souligné Bunting au sujet de son prédécesseur, et évoque la suite pour les championnes du monde en titre : "Maintenant, il est de notre responsabilité en tant qu’équipe, organisation et pays de construire sur cette base et de continuer à développer notre héritage".