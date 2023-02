6 NATIONS 2023 - Dans un entretien accordé au Midi Olympique, l’ancien centre et star internationale du XV du Trèfle, Brian O’Driscoll est revenu sur la confrontation entre l’Irlande et la France. Il a en a profité pour évoquer la conception d’un centre parfait et il y’a du beau monde.

Brian O'Driscoll, ancienne gloire irlandaise, récompensé de trois titres de meilleur joueur du Tournoi en 2006, 2007 et 2009, a accepté lors d’un entretien dans les colonnes du Midi Olympique d’évoquer la conception d’un centre parfait. S’il n’évoque pas de joueurs qui évoluent actuellement, ni même l’un de ses compatriotes, on retrouve tout de même un Français en la personne de Philippe Sella qu’il choisit pour "son explosivité". À la fois rapide, physique et technique, considéré comme le meilleur trois-quarts centre du monde pendant presque une décennie, il est notamment le premier joueur de l'histoire du rugby mondial à totaliser cent sélections internationales. Sonny Bill Williams réalise une passe pour Ryan Crotty après un double plaquage sud-africain. Icon Sport - Dave Lintott Deux des doubles champions du monde 2011 et 2015 avec la Nouvelle-Zélande sont également cités par la légende du Leinster. Il s’agit de Conrad Smith choisi pour la défense : "le secteur défensif, je choisis Conrad Smith autant pour ses aptitudes au plaquage que sa capacité à lire l’adversaire pour faire le bon geste". Son compatriote Sonny Bill Williams lui est cité beaucoup plus pour son apport offensif et sa capacité à réaliser des offloads. Retrouvez l'intégralité de l'entretien avec Brian O'Driscoll en cliquant ici ! L’Afrique du Sud, nation championne du monde en titre, a elle aussi droit à un représentant dans cette conception du centre parfait avec Jaque Fourie. Il était particulièrement réputé pour ses capacités d'accélération, sa présence physique, c’est d’ailleurs dans ce dernier registre que le choisit l’ancien numéro 13 irlandais : il est le centre qui a inscrit le plus d'essais dans l'histoire des Springboks avec 32 essais et le troisième meilleur réalisateur derrière Habana et van der Westhuizen. Enfin, pour la partie technique, le vainqueur du Grand Chelem 2009, est admiratif d’un joueur que les supporters toulonnais connaissent bien, car il s’agit de Matt Giteau qui a évolué sur la Rade durant six saisons entre 2011 et 2017. Pour Brian O’Driscoll, l’ancien international possède "une qualité de passe avec une technique parfaite."