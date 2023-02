6 NATIONS 2023 - L’Information vient d’être confirmée par Kenny Jacobs, PDG de l’aéroport de Dublin en direct sur News Talk (radio irlandaise) suite à la prise de parole de Grégory Sevault, PDG de MyComm : 100 % des Français atterriront à Dublin pour le match du XV de France contre l’Irlande !

Évoquant un manque de personnel, l'aéroport de Dublin refusait de voir atterrir plusieurs avions transportant des supporters français qui comptaient assister ce samedi au match du Tournoi des Six Nations entre l'Irlande et les Bleus.



Mais selon les informations de MyComm, agence de voyages spécialisée dans les événements sportifs les soutiens des Bleus seront bien présents en Irlande : "Nous sommes en contact avec les équipes opérationnelles de l’aéroport de Dublin et nous œuvrons pour finaliser la mise en place de l’accueil des supporters français dans les meilleures conditions."

"Après une formidable mobilisation française et irlandaise, nous tenons à remercier nos clients et partenaires pour leur soutien. Merci à l’aéroport de Dublin pour le suivi et la résolution de cette situation inédite. Maintenant, cap sur Dublin et place à la fête, nous attendons ce moment de partage entre français et Irlandais avec impatience ! Vive le rugby !"

[?????????? ?? ?????? \ud83c\udfc9\ud83c\udf40]



Suite à une forte mobilisation médiatique et institutionnelle en France et en Irlande, nous sommes heureux d'annoncer que 100% des supporters français atterriront bien à Dublin pour le #6Nations !



Désormais, place au Rugby ! pic.twitter.com/nQ3golFDV3 — MyComm (@MyComm_FR) February 8, 2023

Les supporters français qui comptaient assister au match des Bleus en Irlande ce samedi peuvent donc souffler. Ils pourront bien voir le XV de France défier la première nation mondiale à l'Aviva Stadium.