6 NATIONS 2023 - Après sa victoire à Rome lors du premier match du Tournoi, le XV de France a poursuivi sa récupération et la préparation du choc face à l'Irlande en Italie. Le centre Gaël Fickou est revenu sur l'indiscipline française face aux Azurri et assure que le curseur a été monté d'un cran sur ce secteur.

L’équipe de France a gagné son premier match du Tournoi à Rome face à l’Italie. Avec le bonus offensif en prime. Pourtant, les Bleus ont dû cravacher. Après une entame parfaite, ils se sont essoufflés, avant un sursaut d’orgueil et de fraîcheur venu du banc des finisseurs. Une baisse physique qui sera rédhibitoire face à l’Irlande, comme l’expliquait Ronan O’Gara, le manager irlandais de La Rochelle : "Si c’est une bataille de "fitness", sur un rythme élevé, avec Van der Flier, Furlong (finalement forfait N.D.L.R), Henderson, Ryan, les Irlandais auront de sérieux atouts. Ils sont inégalables dans la capacité à répéter les efforts à haute intensité."

Les Bleus auront-t-ils retrouvé leurs jambes pour suivre le tempo ? Ce mercredi, Gaël Fickou n’était pas inquiet : "En restant à Rome, nous avons pu privilégier la récupération, les temps de repos, et aussi nous balader lundi. Ça fait du bien de pouvoir récupérer ainsi et penser un peu à autre chose. Nous avons eu une grosse préparation à Capbreton avec beaucoup de séances de musculation et d’entraînements pour essayer d’avoir un pic de forme face à l’Irlande, car on sait que ça va être un gros combat. Ça a aussi bien tapé face à l’Italie donc c’était important de régénérer les organismes, surtout que nous avons un jour de moins que les Irlandais pour préparer ce deuxième match. Il fallait faire du gaz pour espérer en avoir samedi."

"Il ne faut pas tout remettre en question"

La semaine des Bleus a été allégée en tout cas sur le terrain. Car le XV de France n’a pas seulement profité de la douceur de Rome, se concentrant à corriger le point noir du premier match : la discipline. "Nous avons fait beaucoup de vidéos pendant nos deux jours de récupération", expliquait le trois-quarts centre tricolore. "Nous avons aussi beaucoup discuté avec le staff et avec Jérôme (Garcès) évidemment. Le staff a aussi eu un échange avec Joël Jutge, qui est le référent mondial des arbitres."

Gael Fickou est devenu le joueur français le plus capé dans le Tournoi avec 40 apparitions. Sandra Ruhaut/Icon Sport - Icon Sport

Le capitaine de la défense, qui est devenu le joueur le plus capé du XV de France dans le Tournoi, poursuivait ainsi : "Nous avons aussi travaillé des situations, pas forcément sur le terrain mais à la vidéo. Après, il ne faut pas tout remettre en question. On peut passer à côté dans un secteur sur un match. Ça arrive. On va essayer de ne pas le faire deux fois. Nous avons toujours été disciplinés, certainement l’équipe la plus disciplinée du circuit mondial. On va mettre le curseur dessus et on sera bons à ce niveau-là ce week-end. Il ne faut pas s’affoler et continuer de travailler sereinement car c’était juste un avertissement."