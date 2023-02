TOP 14 - Bienvenue sur Rugbyrama pour revivre la rencontre entre Pau et le Racing 92 comptant pour la dix-septième journée de Top 14.

Engluée dans une spirale négative (aucune victoire lors des cinq derniers matchs de Top 14), la Section paloise a relevé la tête. Et de quelle manière !

Au terme d'une prestation maîtrisée de bout en bout et ponctuée de six essais inscrits (bonus offensif), les Béarnais ont fait tomber une équipe du Racing 92 (38-19) remaniée et trop friable, qui n'aura jamais espéré dans cette rencontre. La Section prend quelque peu ses distances avec la zone rouge.