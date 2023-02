Pau en démonstration face au Racing, bonus offensif à la clé

TOP 14 - Ce samedi après-midi, dans un match comptant pour la dix-septième journée de Top 14, la Section paloise a pris le meilleur sur le Racing 92, 38-19. Auteur d’une belle première période, puisqu’il menait 19-12 à la pause, le club béarnais a accéléré autour de l’heure de jeu et s’est même offert un succès bonifié grâce à un essai de Dan Robson en toute fin de match.

Pau n’avait plus gagné en championnat depuis plus de deux mois et un succès 22-6 face à Brive. La série négative a pris fin ce samedi soir. Opposés au Racing 92, les Béarnais l’ont emporté avec la manière, 38-19. Grâce à ce succès bonifié, les joueurs de Sébastien Piqueronies restent hors de la zone rouge. Le Racing, de son côté, est cinquième.

Bien décidée à mettre fin à la série négative dans laquelle elle est plongée, puisqu’elle n’a plus gagné en Top 14 depuis le 26 novembre dernier, la Section paloise réalisait des premières minutes plutôt intéressantes, pendant lesquelles elle tenait le ballon et mettait du rythme dans ses offensives. Mais les Béarnais étaient contrés par l’ouvreur du Racing, Antoine Gibert, qui interceptait une passe de Mathias Colombet, avant de rallier l’en-but adverse, malgré le bon retour d’Emilien Gailleton (0-5, 3e).

Pau marque deux essais après des pénalités jouées à la main

Mené rapidement au score malgré une entame intéressante, Pau ne s’affolait pas pour autant et, grâce au bon travail de ses trois-quarts, revenait vite dans la moitié de terrain du Racing. Audacieux, les partenaires de Lucas Rey refusaient de prendre les points sur une pénalité largement dans les cordes de Thibault Daubagna. Beka Gorgadze s’emparait alors du ballon, jouait le coup à la main, et renversait la défense francilienne pour débloquer le compteur des siens (7-5, 10e). Deux minutes plus tard, sur une nouvelle pénalité jouée à la main par les vert et blanc, Nathan Decron, bien servi par Reece Hewat, doublait la mise et Pau creusait l’écart (14-5, 12e).

Dans l’hiver du Hameau, ce duel entre la Section et le Racing était plutôt plaisant et les deux formations proposaient quelques mouvements intéressants. À deux reprises, Teddy Iribaren manquait des pénalités lointaines (18e, 24e) et peu après la demi-heure de jeu, Mathias Colombet était à la conclusion d’une offensive des siens, pour permettre à son équipe de faire un premier break au score (19-5, 31e).

Plutôt dominé jusque-là, le Racing finissait fort la première période, et après une succession de pénaltouches à cinq mètres de l’en-but de Pau, Olivier Klemenczak, servi à la sortie d’un maul, plongeait dans l’en-but adverse (19-12, 39e). Ainsi, il ramenait les Franciliens dans le match, juste avant la pause.

Robson défend bien, puis offre le bonus

Au retour des vestiaires, le Racing posait la main sur le ballon et multipliait les assauts dans les 22 mètres palois, mais la défense de Pau résistait et Jack Maddocks jaillissait de sa ligne pour intercepter une passe de Teddy Iribaren et planter, en contre, le quatrième essai palois de l’après-midi (26-12, 57e). Deux minutes plus tard, suite à un jeu au pied de Donovan Taofifenua contré par la Section, la bande à Lucas Rey exploitait bien le coup et Beka Gorgadze s’offrait un doublé entre les poteaux. Par la même occasion, il donnait un potentiel bonus offensif à son équipe (33-12, 60e).

Mais la réponse du Racing ne se faisait pas attendre, puisque sur l’action suivante, les Franciliens se retrouvaient avec une pénaltouche intéressante à cinq mètres de l’en-but béarnais, et Janick Tarrit concluait l’effort collectif (33-19, 63e). Dans cette seconde période un peu folle, les Racingmen insistaient pour, pourquoi pas, relancer la fin de match, mais sur une mêlée chaude à quelques mètres de l’en-but palois, Dan Robson défendait bien et renversait la pression (72e). Deux actions plus tard, l’Anglais filait petit côté pour marquer l’essai du bonus offensif (38-19, 74e) et délivrer un stade du Hameau qui attendait de voir une victoire depuis si longtemps.