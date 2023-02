En Direct. Nevers-Aurillac : suivez le match de la 19e journée de Pro D2

Bienvenue sur Rugbyrama pour vivre le direct commenté de la 19e journée de Pro D2 entre Nevers et Aurillac.

Affrontement de milieu de tableau entre Nevers, neuvième, et Aurillac, dixième. Les Aurillacois n'ont pas pu jouer le week-end dernier, le terrain gelé de Jean-Alric a perturbé la réception de Grenoble. Un repos forcé avant un enchaînement de trois déplacements et une réception qui peut être bénéfique pour Aurillac. D'autant que les Neversois ont des difficultés à domicile cette saison avec deux défaites et un match nul.

Une rencontre serrée où Aurillac peut profiter de son repos du week-end dernier pour dépasser Nevers au classement et mine de rien, se rapprocher des places qualificatives.