En Direct. Massy-Carcassonne : suivez le match de la 19e journée de Pro D2

Bienvenue sur Rugbyrama pour vivre le direct commenté de la 19e journée de Pro D2 entre Massy et Carcassonne.

Massy n'a pas dit son dernier mot. Souvent condamnés à la descente depuis le début de la saison, les Massicois ont remporté le duel des mal classés le week-end dernier face à Montauban (21-10). Un cinquième succès cette saison et plus que huit points de retard sur le 14ème. La victoire est donc impérative face à Carcassonne, 13ème et pas au mieux.

Massy peut espérer grappiller quelques points, d’autant plus que Montauban reçoit Colomiers, 4ème, et Angoulême se déplace à Béziers.