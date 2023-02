Face à la presse, le capitaine des Fidji lors de la tournée de novembre s’est exprimé concernant le départ de son sélectionneur. À quelques mois de la coupe du Monde, le centre est soucieux du devenir de sa sélection.

Waisea a appris la nouvelle, comme tout le monde, au travers de la presse, au matin du jeudi 2 février. Sélectionneur des Fidji depuis 2020, Vern Cotter a mis fin à sa collaboration. L'ancien manager de l'ASM Clermont (61 ans) a quitté son poste pour des "raisons personnelles" comme l'explique le communiqué officiel. Cette nouvelle oblige donc les Fidji à trouver rapidement un successeur alors que la coupe du Monde en France approche (8 septembre).

Waisea Nayacalevu : "Nous sommes sous le choc de cette nouvelle"

Quelques heures plus tard, présent en conférence de presse avant le déplacement de Toulon à Montpellier dans le cadre de la 17e journée de Top 14, Waisea Nayacalevu, capitaine des Fidji lors des dernières sorties de la nation du Pacifique, était particulièrement étonné par cette nouvelle : "Je suis choqué, simplement choqué. Je ne connais pas la raison, et c’est difficile d’en parler devant vous. On perd notre entraîneur principal, et aujourd’hui, nous sommes sous le choc de cette nouvelle. Je ne sais pas quoi vous dire, mais c’est inquiétant pour le futur. Je pense que cette nouvelle est très inquiétante à quelques mois de la coupe du Monde."



Pour rassurer ses joueurs, la fédération, par la voix de son directeur général intérimaire, a promis de trouver un successeur avant la fin de ce mois. "Cela pourrait être un Fidjien ou un étranger". Et d'ajouter : "Fidji Rugby a été béni d'avoir Vern Cotter à bord, mais la décision est venue directement de lui. [...] Le temps joue contre nous pour trouver un entraîneur capable d'amener les Fidjiens volants au niveau supérieur, mais nous sommes convaincus que nous avons les joueurs pour le réaliser."



À la coupe du Monde, les Fidji auront une poule corsée. Placés dans le groupe D, les Fidjiens affronteront l’Australie, le pays de Galles, la Géorgie, et le Portugal.