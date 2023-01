XV DE FRANCE - Très bon depuis le début de la saison avec le Stade français, le centre Julien Delbouis savoure le fait d’être présent avec les Bleus, après avoir connu des derniers mois compliqués.

Est-ce que ça fait du bien, dans les têtes, de rester au contact de l’équipe de France pendant toute la semaine et de ne pas faire partie des quatorze joueurs qui quittent le groupe mercredi soir ?

Bien sûr, ça fait du bien. Après, je pense que ceux qui ont été renvoyés sont aussi des joueurs cadres de leurs équipes. C’est juste qu’il y en a qui avaient besoin d’un peu plus de temps de jeu que d’autres. C’est une bonne chose, mais nous sommes un groupe de 42 joueurs voire 50. C’est ce groupe-là qui nous emmènera jusqu'au bout.

Vous dites-vous qu’il y a un coup à jouer pour essayer d’accrocher une place sur le banc ?

Si nous sommes là, c’est qu’il y a des raisons. Maintenant, nous sommes là pour faire travailler le groupe essentiellement et peu importe la couleur des chasubles. Le but premier, c’est de gagner le Tournoi des VI Nations. Peu importe la place à laquelle on sera, on sera juste là pour aider.

Julien vous avez réalisé un très bon début de saison avec le Stade français Paris. Vous attendiez-vous à être convoqué avec les Bleus ?

Pour le coup, je ne m’attendais pas du tout à être convoqué. Je reviens de deux saisons vraiment compliquées, j’ai eu deux grosses blessures au genou. Il y a même un moment où je me suis dit que je n’étais pas sûr de retrouver mon niveau. J’ai beaucoup travaillé depuis un an et demi, pendant ces blessures. En club, pour le coup, nous avons fait un très bon début de saison. Ça m'a permis d’être appelé, mais je ne m’y attendais pas, donc tout ce qu’on peut me donner, je le prends à fond.

Très bon avec le Stade français, Julien Delbouis prépare le Tournoi avec le XV de France Icon Sport - Icon Sport

Vos blessures vous permettent-elles de relativiser certaines choses ?

Avec les blessures que j’ai eues, tout ce qu’on me donne, je le prends. C’est déjà incroyable d’être là. Je me régale, j’emmagasine de l’expérience et on verra ce qui arrivera. Le tournoi est long.

Vous n’étiez pas loin de connaître une première cape il y a deux ans. Qu’est-ce qui a changé, au sein de ce collectif, depuis ?

Ça fait plus d’un an que l’équipe gagne. La victoire, elle est ancrée dans le groupe et il faut continuer à la faire perdurer. La confiance, c’est ce qui a changé depuis deux ans, car les joueurs sont les mêmes.

Et de votre côté, qu’avez-vous changé ?

J’ai connu beaucoup de problèmes et ça fait relativiser. Je suis très, très heureux d’être là. Même si je dois ni être remplaçant sur le match en Italie, ni les prochains, c’est déjà quelque chose d’incroyable que de faire partie de ce groupe. Je savoure. Comme je l’ai dit, à un moment, je ne savais pas si j'allais pouvoir retrouver mon niveau. C’est déjà quelque chose d’extraordinaire d’être là.

Après coup, diriez-vous que votre blessure vous a permis de franchir un cap ?

Un cap, c’est un bien grand mot. Nous avons passé un cap collectivement et ça me permet de m’exprimer un peu mieux. Maintenant, c’est compliqué de parler de cap. Nous ne sommes qu’à la moitié de la saison. J’ai fait quelques bons matchs, mais il ne faut pas du tout rester là-dessus. Passer un cap, c’est prouver tous les week-ends pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Nous n’en sommes qu’au début.