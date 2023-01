XV DE FRANCE - Ménagé depuis le début du stage, le pilier droit du Stade rochelais était à l’entraînement, cet après-midi, aux côtés de Baptiste Couilloud, arrivé hier soir pour pallier le départ jusqu’à dimanche d’Antoine Dupont.

C’est un XV de France composé de ses joueurs “premium” que l’on a retrouvé, vendredi après-midi, au stade municipal de Capbreton. Deux jours après l’entraînement ouvert au public, auquel plus de 2 500 personnes avaient assisté, c’est dans le calme que les 28 joueurs retenus par Fabien Galthié et son staff ont débarqué sur la pelouse landaise, aux alentours de 16 heures 30.

Pour la première fois depuis le début du stage des Bleus sur la côte landaise, Uini Atonio est apparu avec les crampons aux pieds. Ménagé lors des séances collectives de mardi et mercredi, le joueur de 32 ans est désormais de retour aux affaires. Il avait la chasuble bleue avec le numéro trois pendant l’entraînement. Une bonne nouvelle pour l’équipe de France, puisque le Rochelais est le numéro un au poste de pilier droit. L’an dernier, il avait attaqué tous les matchs du Tournoi des 6 Nations.

Le taulier au poste de numéro 3 chez les Bleus est bel et bien de retour avec le groupe avant le début du Tournoi Pablo Ordas - Pablo Ordas

Ethan Dumortier toujours avec les titulaires, Nolann Le Garrec a remplacé Dupont

Par ailleurs et comme on pouvait s’y attendre, en l’absence d’Antoine Dupont, c’est le numéro neuf du Racing, Nolann Le Garrec, qui a composé la charnière tricolore avec Romain Ntamack. Au petit jeu des chasubles bleues, le staff du XV de France n’a opéré aucun autre changement par rapport à l’équipe des titulaires probables, qui s’était présentée lors de l’entraînement à haute intensité de mercredi après-midi. Comme c’est le cas depuis le début de la semaine, Ethan Dumortier portait la chasuble numéro onze au sein d’une ligne de trois-quarts où figuraient Gaël Fickou, Yoram Moefana, Damian Penaud et Thomas Ramos.

Séance avec les U20

Après avoir affronté les espoirs du Biarritz olympique (mardi), puis ceux de l’Aviron bayonnais (mercredi), les Bleus ont effectué une séance face à l’équipe de France des moins de 20 ans, en stage elle aussi à Capbreton depuis deux jours. "Nous avons pu faire des rotations, tourner plus avec le groupe et toucher plus de ballons, car l’équipe en face a plus l’habitude de défendre, raconte Thomas Lavault. C’est intéressant, car ça nous a permis de revoir les lancements."

Si ces séances de la première semaine doivent permettre de basculer doucement vers la préparation du voyage en Italie, elles sont avant tout mises à profit pour que les Bleus retrouvent leurs repères collectifs. "Nous avons commencé aujourd’hui à regarder les lancements offensifs de l’Italie, ainsi que notre défense, mais nous sommes plus focalisés sur la construction de notre groupe et c’est à partir de la semaine prochaine qu’on pensera à l’Italie", poursuit le Rochelais.

Demain après-midi, les Bleus croiseront une nouvelle fois les Bleuets pour, cette fois, une opposition à haute intensité. Elle aura lieu devant 2 000 personnes et, de ce que l’on sait, les billets se sont arrachés en un temps record. "L'engouement qu'il y a derrière l’équipe de France, surtout quand elle gagne comme ça, c’est incroyable ! Mercredi, les enfants ont fait du bruit et c’était un bon moment à partager. Pour le coup, je n’avais jamais vécu un entraînement devant autant de personnes", avoue le deuxième ligne de La Rochelle. Une chose est sûre. À l’aube de ce Tournoi 2023, la cote de popularité des Bleus n’a jamais été aussi haute.