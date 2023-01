Après trois éditions annulées (2020-22), la Coupe du monde U20 fait son grand retour cette année ! Elle se déroulera en Afrique du Sud du 24 juin au 14 juillet. Ce jeudi, World Rugby a communiqué la composition des trois poules. Les Bleuets vont se frotter d'entrée au pays de Galles, au Japon mais surtout la Nouvelle-Zélande !

Quatre ans plus tard, la Coupe du monde U20 va effectuer son grand retour ! Et il ne faudra pas attendre bien longtemps pour assister à un énore choc... Ce jeudi matin, World Rugby a communiqué la composition des trois poules qui vont animer la phase préliminaire de cette édition sud-africaine. En 2023 et 2024, la compétition se déroulera en Afrique du Sud.

Concernant les Bleuets, ils se frotteront au pays de Galles, au Japon... et la Nouvelle-Zélande ! Les Baby Blacks sont donc dans la même poule que l'équipe de France des moins de 20 ans. Le fameux duel aura lieu lors de la deuxième journée.

Les poules du Mondial U20 :

Poule A : France, pays de Galles, Nouvell-Zélande et le Japon

Poule B : Australie, Angleterre, Irlande, Fidji

Poule C : Afrique du Sud, Argentine, Italie, Géorgie

Les matchs du 24 juin au 14 juillet

Dans dix jours, les jeunes tricolores vont pleinement lancer leur année 2023 avec un déplacement en Italie pour ouvrir le Tournoi. Ensuite, il faudra patienter jusqu'au 24 juin pour que la Coupe du monde s'ouvre, quatre ans après. Les Bleuets défieront d'ailleurs ce jour-là leurs homologues japonais.

Si jamais les Français parviennent à se qualifier ils joueront leur demi-finale le 9 juillet, à Stellenbosch. La finale est prévue cinq jours plus tard, toujours dans le même stade.

Vainqueurs des Summers Series il y a quelques mois après avoir largement dominé ses adversaires, dont la France, les Sud-Africains feront office de favoris. Pour rappel, la France est double tenante du titre après avoir raflé la mise en 2018 et 2019.