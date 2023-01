TRANSFERTS - Retrouvez toutes les informations transferts de ces derniers jours. Cette semaine, on se penche une nouvelle fois sur Bordeaux-Bègles mais aussi sur les sélections qui ont commencé à faire leurs choix pour le Tournoi. Sinon, plusieurs prolongations sont à noter en Top 14 et en Pro D2.

La Rochelle > Quatre ans de contrat pour Danty

Le Stade rochelais a officialisé la signature du nouveau contrat de Jonathan Danty (30 ans, 18 sélections) : le centre international est désormais lié au club maritime jusqu’en 2027. Par ailleurs, le départ du troisième ligne Rémi Bourdeau (30 ans) pour Bayonne est désormais officiel.

Bordeaux Bègles > La venue de Bru et Giroud officialisée

Mardi, l’Union Bordeaux-Bègles a annoncé l’arrivée de Yannick Bru et Thibault Giroud pour les quatre prochaines saisons. Le premier commencera sa mission en juillet et le second, actuellement directeur de la performance du XV de France, après le Mondial 2023. Ces deux hommes sont liés au club girondin jusqu’en 2027. Laurent Marti n’a pas confirmé les autres noms évoqués pour intégrer le staff girondin la saison prochaine. Noel McNamara devrait s’occuper de l’attaque et Akvsenti Girogadze de la touche.

Bordeaux Bègles (2) > Tatafu va débarquer, Willis vers les Saracens

Les Girondins ont décidé de miser sur Tevita Tatafu (27 ans, 12 sélections), comme l’a confirmé son club actuel des Suntory Sungoliath au Japon. Le troisième ligne d’origine tonguienne et international nippon arrivera après la Coupe du monde. Au même poste, le joker de luxe de l’Union, Tom Willis (23 ans), devrait retrouver son pays natal la saison prochaine. Approché par plusieurs clubs comme Northampton, il devrait rejoindre les Saracens annonce le Times.

Montpellier > Trois ans de plus pour Forletta

En fin de contrat en juin, Enzo Forletta (27 ans, 2 sélections) a finalement trouvé un accord avec son club.

Top 14 - Le pilier Enzo Forletta (Montpellie) face à Perpignan Icon Sport - Alexandre Dimou

Selon Canal +, le pilier gauche, arrivé en provenance de l’Usap en 2020, devrait étendre de trois ans son engagement de trois saisons avec le MHR. Cette saison, le pilier a été aligné à quinze reprises pour onze titularisations et inscrit un essai.