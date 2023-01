Danty vers une opération du genou ? Les inquiétudes de Galthié pourraient se confirmer

XV DE FRANCE - Blessé au genou lors de la rencontre face à Perpignan il y a une dizaine de jours, le centre international devrait être indisponible pour une durée de trois mois minimum. Jonathan Danty est donc forfait pour le Tournoi des 6 Nations avec les Bleus et devrait se faire opérer dans les jours qui arrivent. Le Rochelais souffre d'une rupture du ligament croisé postérieur mais le croisé antérieur pourrait également être touché.

Les inquiétudes de Fabien Galthié pourraient se confirmer. Selon les informations de nos confrères de Sud-Ouest, le centre du Stade rochelais et du XV de France devrait se faire opérer du genou dans les prochains jours. Dans une interview, le sélectionneur des Bleus explique : "Nous sommes inquiets pour Jonathan Danty. On a parlé de croisé postérieur mais il y a aussi un doute sur le croisé antérieur". Si le ligament croisé antérieur est touché, la durée d'indisponibilité du centre pourrait donc s'allonger de trois à six mois. Une mauvaise nouvelle pour le staff de Ronan O'Gara comme pour celui du XV de France qui devrait se priver de l'un de ses cadres pour plus de trois mois.

Après des examens complémentaires, la décision d'une potentielle opération devrait être prise ce mercredi au plus tôt.

Des nouvelles rassurantes pour Atonio

La liste des blessés n'a de cesse de s'allonger au cœur d'une année cruciale pour les Bleus de Fabien Galthié. Si le cas de Jonathan Danty inquiète, les nouvelles sont plutôt rassurantes du côté de Uini Atonio. Le pilier du XV de France devait passer un IRM en ce début de semaine. "Pour Uini Atonio, le genou est touché mais on a de bonnes nouvelles. Il devrait être disponible pour le stage de préparation à Capbreton", assure Fabien Galthié. Un problème de moins qui doit très certainement soulager le sélectionneur.

Pour rappel, Arthur Vincent (touché au genou) est forfait pour le Tournoi des 6 Nations tout comme Pierre Bourgarit. Gabin Villière touché à la main reste incertain.