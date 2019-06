Les 5 infos pour bien commencer le week-end

Blanc rentre au bercail

Formé au club, le demi de mêlée international à 7 Julien Blanc retourne aux sources et vient de s’engager avec le CAB pour les deux prochaines saisons. Après être passé par l’ASBH en Pro D2 et la Section Paloise ou son temps de jeu n’aura jamais décollé, ce dernier a décidé de s’engager avec les Coujoux. Son contrat comprend également une année optionnelle.

Jokers Coupe du monde, le marché s’active

Comme révélé dans les colonnes de Midi Olympique, avec cette période de "doublons" en raison de la Coupe du monde au Japon, les clubs de Top 14 et Pro D2 devront évoluer pendant 8 et 9 rencontres sans leurs armes internationales. Un handicap que ces derniers tenteront de combler grâce à des jokers. Pour l’heure, le C.O a privilégié la solution interne avec Samson, au même titre que Stanley à Pau et J. Du Plessis du côté de Montpellier. Le 1er juillet donnera le top départ de ce contre la montre afin de se renforcer qui prendra fin le 9 septembre.

Top 14 - Christophe Samson (Castres) contre LyonIcon Sport

Visina vers le Japon

Comme révélé dans les colonnes de Midi Olympique ce vendredi 7 juin 2019, le Néo-Zélandais va quitter le FCG à l’intersaison. Après 12 titularisations cette saison, l’arrière Kiwi va prendre a direction des NEC Green Rockets avec qui il s’est engagé pour les deux prochaines saisons. Ce dernier est donc lié avec le club japonais jusqu’en 2021.

Yato rempile du côté de Clermont

Au club depuis 7 saisons maintenant, le troisième ligne fidjien Peceli Yato vient de se réengager avec les jaune et bleu pour les quatre prochaines saisons. Pièce maîtresse du dispositif de Franck Azéma, il est désormais lié avec l’ASMCA jusqu’en 2023. Meilleur marqueur du club cette saison avec 10 essais inscrits en Top 14, le joueur de 26 ans ne cesse d’impressionner chaque week-end et fait partie des tous meilleurs flankers de notre championnat.

Le groupe pour le Biarritz Sevens

Les filles sont prêtes pour le dernier tournoi de la saison ! Ce dernier aura lieu à Biarritz pour les protégées de David Courteix. Le staff de l’équipe de France a dévoilé un groupe de treize joueuses qui iront défendre les couleurs de l’équipe de France au Pays Basque.