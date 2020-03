Les amateurs du ballon ovale se souviennent forcément de Carl Hayman sous les couleurs de Toulon, pendant l’ère glorieuse du RCT. Mais avant d’arriver en France, il ne faut pas oublier que c’est un joueur qui a remporté malgré-tout cinq Tri-Nations. Cependant sa carrière internationale sera plus ou moins controversée, avec une seule Coupe du monde au compteur. Le Néo-Zélandais additionne cependant 45 sélections sous le maillot des All Blacks.

Un physique hors-norme

Pour être un bon pilier il faut avoir d’abord une bonne tenue en mêlée. Soyez sans crainte Carl Hayman l’avait il était l’un des meilleurs dans ce rôle. Mais avec un physique aussi imposant que le sien (1,93 m, 120 kg), il avait cette particularité d'être un pilier très mobile qui savait porter le ballon. Nombreux sont les joueurs qui ont subi en mêlée contre ce pilier. Pendant sa carrière il était une véritable référence à son poste.

Les années Black

Comme dit précédemment Carl Hayman n’a pas eu la carrière internationale qu’il méritait. Il a porté le maillot noir des Néo-Zélandais à 45 reprises, cela semble maigre pour un joueur de cette envergure. L'explication vient d'une décision professionnelle. Après avoir joué aux Highlanders de 1999 à 2007, le pilier droit s’envole pour l’Angleterre, il s’engage avec la province de Newcastle Falcons. Il aurait pu prolonger son aventure en Nouvelle-Zélande, mais l’envie de découvrir de nouvelles choses se faisait ressentir. Chez les Blacks, il a connu sa première sélection en 2001. Il a eu la chance d’être le millième joueur a porté le maillot Néo-Zélandais.

Le rouge et le noir

À Toulon tout le monde se souvient de ce joueur, qui a marqué son temps pendant cinq belles années. Le pilier droit était l'équipe solide Toulon avec Jonny Wlikinson, Matt Giteau et d'autres... Il signe son premier contrat avec le club en 2010, sa première saison ne sera pas la meilleure, loin de-là… Il devient titulaire indiscutable à partir de la saison 2011 et cela pendant toute la saison. Son palmarès avec Toulon sera colossal, avec trois Coupe d’Europe et un Brennus, le joueur sera l’un des acteurs majeurs de ces performances.

À la fin de sa carrière, il devient entraîneur des avants à Pau pendant trois ans. Il avait rejoint son compatriote Simon Mannix.

En tant que joueur Carl Hayman sera considéré comme le sixième meilleur joueur de l’histoire de Toulon selon Rugbyrama.

