"- Pas trop vexé que Laurent Labit vous pique Sekou Macalou avec les trois-quarts ?

- (rires) Ça m'arrange parce que ça nous permet de faire 6-2 tous les week-ends !"

D'entrée de jeu, le ton était donné. William Servat, adjoint en charge des avants du XV de France, s'est rendu dans les locaux de Midi Olympique et La Dépêche du Midi ce vendredi pour rencontrer les abonnés et répondre à leurs questions. Comme il est d'usage avec "La Bûche", en toute décontraction, il n'a éludé aucun sujet et n'a balayé aucune interrogation.

Sur le fonctionnement du staff de l'équipe de France, on a appris la connexion entre les clubs et la sélection : "Le projet a été ainsi ficelé : dès le départ, on voulait se tourner vers les clubs, leur donner la possibilité d'avoir une vraie ouverture sur ce qui se faisait en équipe de France."

"On leur partage toutes nos vidéos d'entraînements, les données physiologiques des joueurs... Aujourd'hui tout le monde fait la même chose avec nous. C'est bien qu'on connaisse toutes les données statistiques quand ils arrivent en sélection. Cet équilibre-là, on ne peut pas le mesurer à l'extérieur, mais le fait que tout le monde veuille avancer dans le même sens, cela nous facilite énormément la tâche."

" On reste la meilleure mêlée du moment "

Sa première anecdote va dans ce sens, tant il voulait prouver que la belle forme du XV de France, sur une série historique de 13 victoires, était due à cette synergie : "L'an dernier, j'effectue une visite à Lyon, où l'entraîneur Pierre Mignoni m'accorde tous ses piliers pendant près d'une heure. On a pu travailler sur la posture, la liaison... Plus tard, toujours pendant son entraînement, il m'a accordé tout son pack, comme si j'étais partie intégrante du staff lyonnais. Cela montre l'ouverture du club, de ses dirigeants, de Pierre... Le partage des connaissances permet à tout le monde de grandir et d'évoluer. C'est une chance."

Interrogé sur "son" paquet d'avants, qui a eu une belle adversité contre l'Australie, lors du premier test de l'automne, William Servat rappelle les faits statistiques sans rentrer dans les chiffres : "Nous avons actuellement la meilleure défense sur ballon porté." Et la mêlée alors ? "La première était chahutée, sourit l'ancien talonneur. Mais on reste la meilleure du moment !"

Et forcément, le ton libéré de William Servat et la possibilité de proximité avec quelqu'un d'aussi influent dans le milieu rugbystique ont été appréciés.

Cet étudiant, dont le rêve est de travailler dans le Midi Olympique et dans le rugby en général, a fait la route vers Toulouse depuis Bordeaux (2 heures et demie), "j'ai raté quelques cours", concède-t-il le sourire aux lèvres : "Je suis abonné depuis deux ans au Midi Olympique et je suis toute l'actualité du rugby. Ce genre d'initiatives est génial !" Celui-ci, qui a relevé une moyenne de 30 points marqués pour 16 concédés sur les trois années écoulées, a pu échanger avec l'ancien Toulousain sur l'importance des données dans l'esprit des entraîneurs.

Un supporter du Stade toulousain, qui assure suivre les matchs de Colomiers et de Balma, avait déjà apprécié l'initiative quand Didier Lacroix était venu dans les mêmes locaux : "Pouvoir prendre la photo avec lui et avec le Brennus, c'était chouette." Il se montre donc satisfait du renouvellement de l'expérience : "C'est sympa, ça fait des souvenirs. Puis ce ne sont pas des gens que l'on côtoie souvent, particulièrement quand ils sont avec le XV de France."

Ce couple de locaux était ravi de pouvoir faire cette rencontre avec une figure du rugby local, national et international : "Ma maman est abonnée et elle m'a proposé : j'ai tout de suite saisi cette opportunité !"