Pour sa 13e rencontre au stade Vélodrome, un chiffre qui n’est jamais un hasard dans la cité phocéenne, le XV de France a choisi d’y défier l’Afrique du Sud. La nation championne du titre est la dernière équipe à battre dans le tableau de chasse de la bande à Galthié.

Dans ce stade mythique, le sélectionneur des Bleus a vécu, les crampons au pied, de bons moments à côté notamment de Raphaël Ibanez. Présent en conférence de presse pour accompagner Antoine Dupont, l’ex-talonneur du XV de France a rembobiné la cassette : "C’était il y a quelque temps (rires). Ce sont des souvenirs extraordinaires qui nous marquent à jamais. Ici le XV de France a battu l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud... Je veux revivre ce genre d’émotions avec la génération d’aujourd’hui."

Avec le maillot du coq, sur les bords de la Méditerranée, l’intéressé a participé à faire mordre la poussière aux Wallabies, Springboks et Anglais. Et si depuis le Vélodrome s’est fait ravaler la façade, la structure reste "agencée pour que les meilleures équipes du monde se rencontrent". "Le Vélodrome est un environnement propice aux grands matchs. C’est un choc de géants, dans un stade magnifique. Il y a une histoire ici. Surtout, on espère que le stade sera en communion avec notre équipe."

"On espère que ce stade nous portera chance"

À sa droite, Antoine Dupont a bu les paroles de son aîné. Le capitaine du XV de France s’apprête à découvrir cet écrin. Malgré les nombreux duels délocalisés à Marseille entre Toulon et Toulouse, le demi de mêlée n’a encore jamais eu le privilège de fouler cette terre.

Avant de croiser le fer face à la bande à Faf de Klerk, dans un face à face qui prévoit de valoir son pesant d’or, le "meilleur joueur du monde", dixit son confrère Sud-Africain, se délecte d'avance de connaître une ambiance à la sauce méditerranéenne : "C’est un stade mythique et magnifique. D’après ce que j’ai entendu, l’atmosphère est incroyable quand on est sur le terrain. Espérons que le match aille dans ce sens (sourire) ! Je n’ai pas de doute que le public sera répondre présent. On est très heureux de jouer ici, et on espère que ce stade nous portera chance comme ça a pu être le cas les dernières fois, dans le passé, pour le XV de France."

Bilan du XV de France au Vélodrome : 10 victoires – 2 défaites

· 18 novembre 2000, France 42-33 Nouvelle Zélande

· 17 novembre 2001, France 14-13 Australie

· 9 novembre 2002, France 30-10 Afrique du Sud

· 30 août 2003, France 17-16 Angleterre

· 20 novembre 2004, France 14-24 Argentine

· 5 novembre 2005, France 26-16 Australie

· 18 août 2007, France 22-9 Angleterre

· 30 septembre 2007, France 64-7 Géorgie

· 8 novembre 2008, France 12-6 Argentine

· 28 novembre 2009, France 12-39 Nouvelle-Zélande

· 8 novembre 2014, France 40-15 Fidji

· 23 février 2018, France 34 – 17 Italie