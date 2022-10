Comme l'annonçait Midi Olympique il y a quelques heures, il y a du changement dans la liste des Bleus pour préparer la tournée d'automne. Trois nouvelles convocations ont été officialisées par la Fédération Française de Rugby. En premier lieu, Thomas Jolmès et Louis Le Brun vont retrouver le groupe France après avoir déjà pris part à la tournée d'été au Japon il y a trois mois. Le deuxième ligne de l'UBB remplace Florian Verhaeghe, touché vraisemblablement aux adducteurs après son match face au Racing 92 ce samedi. Le jeune Castrais prend lui la place de Romain Buros, blessé à la cuisse droite.

La petite surprise nous vient du Stade français. Pour pallier l'absence de Jean-Baptiste Gros, c'est Clément Castets qui est appelé. Alors que l'on pouvait penser à Jérôme Rey et Thierry Paiva pour le suppléer, c'est finalement l'ancien joueur du Stade toulousain qui est choisi.

Après tous ces forfaits, le staff des Bleus risque de croiser un peu plus les doigts ce dimanche soir lors du duel entre le Stade toulousain et La Rochelle, auquel vont participer un bon nombre d'internationaux et de cadres du XV de Frnce.