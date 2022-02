Quand le meilleur joueur 2016 et 2017 parle, on s'assoit et on écoute. Dans un entretien accordé à nos confrères de l'Equipe, Beauden Barrett s'est exprimé sur le niveau actuel du XV de France mais est surtout revenu sur l'affrontement de ce mois de novembre entre les Bleus et les All Blacks. Forfait ce jour-là après une commotion subie face à l'Irlande, le demi d'ouverture a assisté depuis les tribunes à la magnifique relance de Romain Ntamack depuis son en-but.

Une action qui a fait le tour du monde et bien évidemment fait plaisir à l'attaquant qu'est Beauden Barrett : "C'était impressionnant et même plus que ça, Romain Ntamack a incarné la liberté. Il faut avoir une sacrée confiance et un énorme esprit pour tenter cela. Ntamack était dans cet était dans cet état magique que l'on cherche tous à atteindre quand on joue : se sentir libre de s'exprimer sans redouter les conséquences."

Dupont également encensé

L'acolyte de Romain Ntamack à la charnière du XV de France Antoine Dupont a également reçu les louanges de Beauden Barrett. "Lui, il est vraiment impressionnant, extrêmement robuste. Je l'ai vu de mes yeux résister à plusieurs défenseurs. Ultra-rapide, il est parfaitement adapté à la manière de jouer des Bleus. Une demie opportunité au sortir d'un ruck lui suffit pour être dangereux."

Des mots forts de la part d'une des meilleurs joueurs du monde encore aujourd'hui. Une chose est certaine, sauf blessure, ces trois joueurs se recroiseront sur la pelouse du Stade de France pour le match d'ouverture de la Coupe du monde 2023.