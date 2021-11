Suite à un cafouillage et plusieurs dégagements manqués, les Bleus paniqués avaient finalement perdu le ballon dans les ultimes secondes la rencontre, laissant l'opportunité à l'Australie de passer devant et de s'imposer. Jaminet revient sur cet épisode marquant.

"Après cette bourde je me suis dit que j'avais laissé passer ma chance. À ce niveau, on n'a pas le droit à l'erreur et j'ai fait cette erreur et je me suis dit que je n'y serai plus (en équipe de France, ndlr). Mais dans la semaine, aux entraînements, j'ai vu qu'on me refaisait confiance et c'est là que je me suis dit "bon ils te laissent une seconde chance et il faut tu la prennes."