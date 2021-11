À l’issue de la victoire française face à la Géorgie, Fabien Galthié déclarait ceci : "On ne va pas jouer comme l’Irlande face aux All Blacks. On produira notre jeu, tout simplement." Un avis qui se défend mais difficile d’imaginer le staff tricolore ne pas jeter un œil à la rencontre qui a vu triompher le XV du Trèfle face aux Kiwis ce samedi.

Rarement les Néo-Zélandais ont été autant dominés que sur la pelouse de l’Aviva Stadium. Le huit de devant irlandais a mis au supplice son homologue pour permettre à la formation d’Andy Farrell d’occuper le camp des Blacks. Certains vous diront que, malgré tout, les joueurs à la fougère sont sortis en tête à la pause, ce qui est vrai. Mais cette supériorité irlandaise a payé dans le second acte, brisant le rideau défensif néo-zélandais à deux reprises. Finalement, l’Irlande s’est offert la troisième victoire face aux Kiwis, et c’est bien ça l’essentiel.

Alors quelles conclusions en tirer pour les Bleus ? Forcément, c’est plus facile de l’écrire ou même de le dire, mais il semble obligatoire pour le XV de France de tenir le ballon comme l’ont fait les Irlandais. Avares du jeu de "dépossession", les Français devront peut-être jouer contre-nature le temps d’une rencontre, dans le but de laisser le moins de munitions possibles à ces All Blacks. Rappelons tout de même qu’en seulement six secondes passées dans les vingt-deux mètres adverses dans le premier acte, ils ont tout de même franchi la ligne sur la pelouse de l’Aviva Stadium.

International - Dane Coles, marqué, face à l'IrlandeIcon Sport

Remporter les duels physiques

Les connaisseurs de ballon ovale le savent, un pack qui recule ou souffre, c’est une ligne arrière qui n’exploite pas tout son potentiel. Les Bleus en ont fait la mauvaise expérience face à l’Argentine, les Blacks l’ont eux vécu en Irlande. Ce samedi soir, il sera également important pour les Tricolores de ne pas reculer face au huit de devant noir. Gagner les duels, et offrir des ballons propres à Antoine Dupont, de manière à rapidement écarter les ballons qui semblent bons à jouer.

En face, Aaron Smith devrait faire son retour, et il serait préférable qu’il passe toute la rencontre à lutter pour éjecter la gonfle des rucks. Face au XV du Trèfle, on a très peu vu Beauden Barrett, Rieko Ioane ou encore Sevu Reece. Les armes fatales des Kiwis n’ont tout simplement jamais eu de bons ballons à jouer, et c’est quand même une bonne chose lorsque vous affrontez ces All Blacks.

Pour résumer, la performance des Irlandais est forcément pleine d’enseignements, même minimes pour le staff français. Une victoire face à la Nouvelle-Zélande n’est jamais anodine. Les Bleus devront appuyer sur les faiblesses kiwis sans pour autant dénigrer leur style de jeu pour tenter de faire tomber les joueurs d’Ian Foster une deuxième fois consécutive. Même si face aux All Blacks, on ne sait jamais vraiment à quoi s’attendre, Fabien Galthié l’a dit : "Ils ne sont pas invincibles". Mais surtout, après deux premiers tests en demi-teinte, il est important d’ajouter que la France n’est jamais aussi dangereuse que lorsqu’elle est peut-être le moins attendue.