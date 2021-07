Une fois n’est pas coutume, Gabin Villière a de nouveau été au four et au moulin. Dans l’arène du Suncorp Stadium de Brisbane, l’ailier brille d’abord balle en main. Dès les premières minutes du match, l’ancien septiste se retrouve à la finition d’un joli mouvement près de la ligne. Après des relais de Macalou, Jelonch et Couilloud, Danty décale Villière en bout de ligne. En bon finisseur qu’il est, le Toulonnais aux cinq sélections en Bleu n’a besoin que d’un appui pour mettre dans le vent deux Wallabies, et terminer sa course dans l’en-but.

Le petit Normand, affectueusement appelé "Frodon" par ses coéquipiers varois (en référence au personnage du Seigneur des Anneaux), et encore loin du XV de France il y a un an, va récidiver près d’un quart d’heure plus tard. Son compère de la ligne de trois-quarts Jonathan Dany lui distille une nouvelle fois un bon ballon. Notre ami Villière se propose main-main, la prise de balle est fulgurante… Mis sur orbite, l’ailier passe la cinquième en un clin d’oeil et, en bon "Frodon" qu’il est, il use avec aisance de ses grands pieds pour s’envoler derrière la ligne, nous gratifiant au passage d’un de ces jolis plongeons dont il a le secret.

Un doublé pour la machine à plaquer

Décidément au-dessus de ses vis-à-vis australiens, Villière prend une nouvelle fois son envol quelques minutes plus tard, cette fois pour attraper la gonfle en l’air, au nez et à la barbe du flanker adverse, Rob Valetini. Il fallait donc bien que certaines individualités se signalent en première période, pour donner de l’air aux Tricolores au tableau d’affichage. Car ensuite, les locaux mettaient la main sur le ballon, et faisaient alors souffrir le martyre aux Bleus.

Les Français, n’ayant ni la possession, ni l’occupation, celui qui fait partie des révélations de l’année 2020 se met à faire ce qu’il fait d’ordinaire si bien. Entendez ici, mettre les mains dans le cambouis, plonger la tête dans les rucks comme dans les mauls, au beau milieu des colosses, et se démener pour plaquer à tour de bras. Pas vraiment le plus costaud au milieu des avants, Villière reste fidèle à sa réputation, celle d’un trois-quarts presque aussi actif qu’un troisième ligne.

Comme il le fait en Top 14 avec le RCT, le natif de Vire (Calvados) s’arrache, s’accroche et embête les Aussies, probablement un brin agacés par ce petit joueur casqué, déboulant à droite à gauche, comme un dingue. À quelques minutes de la pause, il poursuit, en accompagnant en touche son vis-à-vis, Tom Wright, pourtant à quelques mètres de l’en-but français. Il nous y avait habitués sous les ordres de Patrice Collazo : il confirme son profil d’homme à tout faire sous Fabien Galthié. Et, au passage, son statut de titulaire, acquis en lieu et place de Teddy Thomas, plus spectaculaire, mais assurément moins combattant.

Villière, homme à tout faire

L’engagement dont il fait preuve est symbolisé par l’une des actions qui précède le retour aux vestiaires. Après un grand coup de pompe français, l’arrière australien Tom Banks échappe le ballon. En revanche, il n’échappe pas à un viril plaquage dans le dos de l’ailier tricolore. Wright récupère, il esquive Dylan Cretin. Qui donc pour le mettre au sol ? Gabin Villière, évidemment, lequel venait à peine de se relever.

Dans l’intensité, le deuxième chapitre des aventures de Gabin fut donc presque à la hauteur du premier, les essais et la victoire en moins… On notera par exemple un importantissime grattage réalisé à deux avec Danty (encore lui !), à l’heure de jeu. Par la suite, tous ceux qui passeront sur l’aile de Villière s’y casseront les dents, c'est le cas notamment du golgoth Rob Valentini (1,93 m, 113 kg). Et même si la victoire ne vient pas récompenser le beau match du XV de France, et en particulier celui de son ailier gauche, on retiendra tout de même la prestation de ce plaqueur affamé, de ce coureur infatigable et de ce scoreur aux jambes de feu qu’est Gabin Villière.

Par Dorian VIDAL