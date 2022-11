Après le parcours historique réalisé par le XV de France, France Télévisions a dressé le bilan de ses audiences. Ce lundi, la chaîne publique a annoncé des chiffres colossaux. Sur les trois rencontres diffusées sur France 2, plus de 20 millions de téléspectateurs ont choisi les Bleus. Une performance inégalée depuis 2013, précise le communiqué. Au coeur de ces trois succès, la rencontre France-Afrique du Sud affole les compteurs. 5,5 millions de Français se sont branchés sur France 2 pour regarder le succès homérique des Bleus face aux champions du monde sud-africains.

7,1 millions de téléspectateurs se sont même réunis lors du pic d'audience. Match le plus attendu de la tournée d'automne, la rencontre n'a pas déçu les supporters et les dirigeants de France Télévisions. Sur cette unique rencontre, un pic de 37,4% de parts de marché a été atteint, un chiffre pharamineux pour un samedi soir. La première rencontre contre l'Australie est également à souligner avec 5,1 millions de téléspectateurs (pic à 6,4 millions) et une part de marché à 23,7%.

Test Match - Le XV de France s'est imposé 30 à 26 contre l'Afrique du SudIcon Sport

France-Japon plus forte part de marché

Après les tests très attendus contre les Wallabies et les Springboks, les standards d'audience ont logiquement baissé contre le Japon. Programmé un dimanche à 14 heures, la case n'offrait pas les mêmes garanties de téléspectateurs. Nation la plus modeste de cette tournée, le Japon a également vite été mené, ne laissant présager aucun suspense. Malgré cela, 4,3 millions de Français ont regardé la 13ème victoire consécutive des Bleus (pic à 5 millions) offrant à France 2 une très belle part de marché à 28,9% (pic à 34,5%).

À noter également les bons scores de l'offre digitale de France Télévisions (en direct, replays et extraits) avec plus de 1,5 millions de vidéos vues sur france.tv et l'application francetvsport, conclut le communiqué. Des chiffres historiques et de bonne augure alors que la chaîne publique retrouvera le XV de France le 5 février prochain, pour l'ouverture du Tournoi des Six Nations en Italie.