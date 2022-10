Il y en a des surprises, dans ce groupe de 42 joueurs. Fabien Galthié et son staff ont décidé de faire confiance à une plâtrée de petits nouveaux pour préparer la tournée de novembre, face à l'Australie, le Japon et l'Afrique du Sud. Il faut dire que les Français doivent faire avec de nombreux blessés pour ces trois tests, parmi lesquels Cyril Baille, Arthur Vincent, François Cros, Gabin Villière ou encore récemment Melvyn Jaminet. Une liste qui aurait même pu être allongée avec les récents pépins de Romain Ntamack et Romain Taofifenua.

Tous deux touchés en septembre, il n'ont plus depuis refoulé les pelouses du Top 14 mais sont tout de même bien présents dans le groupe. Parmi les absences notables, on peut souligner celles de Brice Dulin, Teddy Thomas, Gaëtan Barlot, Baptiste Serin ou encore Louis Carbonel. Pour ce qui est des surprises, Reda Wardi, Thomas Laclayat, Jordan Joseph, Léo Berdeu, Alivereti Raka, Pablo Uberti ou encore Ethan Dumortier sont appelés.

La liste des 42 Bleus sélectionnés pour préparer la tournée de novembre :

Piliers : Atonio, Falatea, Gros, Haouas, Laclayat, Priso, Wardi

Talonneurs : Bourgarit, Marchand, Mauvaka.

Deuxième ligne : Geraci, Flament, Taofifenua, Verhaeghe, Willemse, Woki

Troisième ligne : Alldritt, Bécognée, Cretin, Jelonch, Joseph, Macalou, Ollivon, Tanga

Demi de mêlée : Dupont, Lucu, Couilloud.

Demi d'ouverture : Ntamack, Jalibert, Berdeu.

Centres : Fickou, Danty, Moefana, Uberti, Barassi.

Ailiers : Penaud, Lebel, Raka, Dumortier.

Arrières : Ramos, Bouthier, Buros