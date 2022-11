Jasper Wiese, un temps annoncé titulaire, a dû déclarer forfait ce vendredi. La faute à un protocole commotion invalidé. Voilà qui bouleverse les plans des Springboks. "Nous n'avions pas prévu que Jasper ne serait pas disponible, car nous pensions qu'il avait une très bonne chance de jouer, a déclaré le directeur du rugby Rassie Erasmus. C'est la première fois que nous rencontrons une telle situation." Pour le remplacer, le staff sud-africain a donc décidé de s'appuyer sur Kwagga Smith, au profil très différent.

Car si Wiese possède le même style de jeu et partage des mensurations avec Grégory Alldritt, Smith vient lui du rugby à 7. Athlétique, très actif et beaucoup plus mobile, l'ancien septiste est tout de même moins puissant (1,80 pour 90 kg) que Wiese ou Alldritt. Pour autant, Rassie Erasmus a entière confiance en celui qui était déjà dans le groupe lors du titre mondial en 2019. "Nous avons opté pour Kwagga parce qu'il est un numéro 8 à part entière, et lorsque nous nous entraînons, il est notre deuxième choix dans cette position. En plus de cela, il peut couvrir quelques postes."

International - Kwagga Smlith (Afrique du Sud)Icon Sport

Mais voilà, Kwagga Smith n'a plus porté le numéro 8 chez les Springboks depuis plus d'un an (c'était lors de la défaite face aux Lions britanniques et irlandais le 24 juillet 2021). Il sera, qui plus est, opposé à une référence mondiale du poste : Grégory Alldritt. Le Gersois de naissance impose toujours un gros défi physique à ses adversaires, comme ce fut une nouvelle fois le cas samedi contre l'Australie où le joueur du Stade rochelais a une nouvelle fois multiplié les charges (13) pour mettre sur le reculoir la défense adverse (83 mètres gagnés ballon en main). Alors qui sortira vainqueur de cette opposition de styles ? Réponse autour de 23 heures...