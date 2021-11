Quel est votre bilan à chaud après ce succès ?

Ça a été dur et indécis jusqu’au bout. Il était important de gagner ce premier rendez-vous. L’équipe n’avait pas joué ensemble depuis mars même si l’on s’est retrouvé depuis deux semaines. Cette préparation nous a aidés à traverser ce match difficile face à des Argentins ô combien présents et a posé le cadre de la victoire. Il était surtout important d’avoir rejoué ensemble et gagné.

Comment expliquez-vous les difficultés à mettre votre jeu en place ?

L'Argentine adore jouer la France et nous poser des problèmes. On a été parfois malmenés, ce qui nous a empêchés de mettre en place nos actions. S’il y a eu des en-avant, c’est qu’ils nous ont mis la pression aussi. Mais dans l'ensemble, on a été solide alors que c’était un match qui pouvait s’avérer très difficile à gagner et qui l’a été. En défense, on a été bons. On a pris deux essais à zéro passe aussi qui leur ont permis de croire en la victoire.

Pourquoi avez-vous décidé de remplacer Romain Ntamack dès la 55e minute ?

C’était une possibilité que l’on avait de changer totalement la composition et notre façon de jouer en faisant entrer Jonathan Danty en premier centre. On avait ça dans notre bande de finisseurs et on l’a fait quand l’on a senti le besoin d’apporter plus d’impact. Ce n’est pas de la responsabilité de Romain. Nous étions malmenés dans le combat d’avants et c’est pourquoi l’on a coaché avec des joueurs qui ont pu nous apporter de l’agressivité. C’était un match où il a fallu changer d’organisation.

Romain Ntamack France-Argentine RugbyIcon Sport

Ce match a-t-il lancé la tournée sur de bonnes bases ?

C’est une tournée très difficile. Avec les meilleurs Latins pour commencer. Ils nous ont posé des problèmes. La Géorgie, ce sera un autre combat, un autre affrontement face à une équipe que l’on sait solide. On parlera en temps voulu du troisième match.

Quel regard portez-vous sur le match de Thibaud Flament pour sa première cape ?

Il a une superbe course, il arrive vite dans l’intervalle et marque un essai magnifique. Pour sa première, il a permis de gagner le match. C’est bien, c’était une découverte pour lui.

XV de France - Thibaud Flament (France), face à l'Argentine.Icon Sport

Melvyn Jaminet, choisi pour buter, a-t-il répondu à vos attentes ?

Il a été à la hauteur de l’équipe de France. Il est dans la performance du collectif. Je ne peux pas dire qu’il y ait eu un joueur en-dessous ou au-dessus. Les vingt-deux ont été au même niveau.