La liste des 15 joueurs :

Alexandre Bécognée

Bastien Chalureau

Dylan Cretin

Jordan Joseph

Thomas Lavault

Yoan Tanga

Rémi Picquette

Réda Wardi

Pierre-Louis Barassi

Pierre Boudehent

Anthony Bouthier

Ethan Dumortier

Samuel Ezeala

Emilien Gailleton

Alivereti Raka

Si l'on retrouve des habitués comme Dylan Cretin, Pierre-Louis Barassi ou encore Anthony Bouthier, les petites surprises concoctées par Fabien Galthié se trouve en revanche du côté de Bastien Chalureau et Samuel Ezeala. Les deux joueurs rejoignent Marcoussis ce lundi pour la première fois de leur carrière.

Les nombreuses blessures au poste de numéro 5 (Paul Willemese, Killian Geraci et Romain Taofifenua) ont forcément redistribué les cartes et si le sélectionneur avait jusqu'ici misé sur Vanverberghe, cette fois c'est Bastien Chalureau et Rémi Piquette qui ont eu les faveurs du staff. Pour l'heure, la durée d'indisponibilité de Killian Geraci n'est pas connue, le Lyonnais devrait donc rester dans la boucle pour le reste de la tournée.

Ezeala, Gailleton, Joseph... La forme du moment

C'est un facteur qui est important pour le staff du XV de France et une nouvelle fois la théorie se vérifie. Dans cette liste, la forme du moment est au goût du jour avec pas mal de joueurs qui ont crevé l'écran lors de la 10e journée de Top 14 ce week-end.

On pense évidemment à Samuel Ezeala qui pour sa quatrième titularisation de la saison n'a pas déçu avec un essai au compteur. Mais il n'est pas le seul puisque Bastien Chalureau, auteur d'une saison tonitruante l'année dernière commence à revenir à son meilleur niveau après sa blessure à l'épaule à l'image de la prestation qu'il a livré sur la Rade ce dimanche soir. Du côté de la Section paloise, Emilien Gailleton entré sur la pelouse un peu prématurément (4e) suite au KO de Vatubua, a une nouvelle fois fait parler tout son talent. Dans cette même équipe, Jordan Joseph prêté par le Racing 92, qui s'est véritablement révélé depuis son arrivée dans le Béarn a, lui aussi, fait l'un de ses meilleurs matchs depuis le début de la saison.