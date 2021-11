" Le premier constat que l’on peut faire, c’est la victoire avec 40 points inscrits. Une deuxième victoire, c'est plus que satisfaisant même s' il y aura beaucoup de choses à dire. On a perdu beaucoup de ballons, les Géorgien nous ont mis un gros défi physique. On aurait pu mieux gérer nos possessions, notamment dans leur zone de marque. On connaît la qualité des All Blacks, chaque occasion est une occasion de marquer pour eux. Il faudra être plus précis sur les zones d’affrontement. "

" Je n’ai joué qu’une fois les Blacks, je ne sais pas si je suis bien placé pour en parler. En tous cas, ils arrivent en favoris, avec un rugby total qu’ils maîtrisent, il faudra tout donner pour ne pas avoir de regrets. "

" La conquête a été très performante. Je connais le potentiel de nos avants, je sais qu’ils sont capables de faire encore mieux. "