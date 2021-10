Gaël Fickou : le favori

Le trois-quarts centre du Racing 92 est un des joueurs les plus expérimentés du groupe France du haut de ses 27 ans et de ses 63 sélections. Son influence au sein du XV de France est grande depuis la dernière coupe du monde au Japon et elle s’est renforcée avec l’arrivée de Shaun Edwards au sein du staff technique puisqu’il a fait de Gaël Fickou son homme de confiance dans le système défensif tricolore. Le trois-quarts centre est donc devenu naturellement le lieutenant de Charles Ollivon.

Julien Marchand : le candidat naturel

Il est devenu capitaine très jeune au Stade toulousain où il a succédé à des monstres comme Thierry Dusautoir et Florian Fritz. Julien Marchand est un joueur et capitaine exemplaire en club avec lequel il a gagné deux Boucliers de Brennus et une coupe d’Europe. En revanche, il manque peut-être de vécu en équipe nationale puisqu’une blessure l’a privé notamment de la dernière coupe du monde et il ne compte que quatorze sélections. Son poste pourrait aussi le desservir puisque les sorties des joueurs de première ligne sont bien souvent les plus précoces.

Anthony Jelonch : l’atout australien

Le troisième ligne du Stade toulousain est le dernier à avoir assumer la fonction. Il a été exemplaire lors de la dernières tournée d’été alors qu’elle se présentait comme celle de tous les dangers. Anthony Jelonch a su saisir sa chance et a été déterminant pour permettre à la France de s’imposer pour la première fois en Australie depuis 1990. Un fait d’armes qui peut compter. Néanmoins, les retours de François Cros et Grégory Alldritt vont redessiner la troisième ligne tricolore.

Anthony Jelonch a marqué de gros points en Australie.Icon Sport

Grégory Alldritt : les nouveaux galons

Le sélectionneur Fabien Galthié a déjà vu en lui un potentiel capitaine. Il l’avait nommé pour suppléer Charles Ollivon lors du match face à l’Ecosse lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Le match avait finalement été reporté et Grégory Alldritt n’a finalement jamais assuré la fonction en match. Il est en tout cas un lieutenant de Charles Ollivon depuis la prise de fonction de Fabien Galthié. Il a aussi endossé la fonction en club depuis le début de la saison.

Antoine Dupont : l’incontournable

Ses performances sont tellement extraordinaires qu’il est difficile de ne pas citer Antoine Dupont comme candidat au rôle de capitaine. Le demi de mêlée toulousain est le vice capitaine dans son club, assurant notamment la fonction lors de la dernière finale de Coupe d’Europe, et c’est aussi le cas chez les Bleus où son influence est grande. Mais, il n’est pas nécessaire de lui confier le capitanat pour qu’il soit le guide de cette équipe de France.

Quel capitaine pour le XV de France ?