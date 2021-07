Quel sentiment prédomine à l'issue de ce match, de la frustration certainement mais peut être aussi de la satisfaction liée à l'ensemble de ce match ?

Je pense que les sentiments qui prédominent ce soir c'est la déception et la frustration, parce qu'on est vraiment passé tout près de gagner ici et on sait à quel point c'est difficile de gagner dans l'hémisphère sud. Je pense aussi qu'il y a beaucoup d'éléments de satisfaction. Stratégiquement on a été bon, on leur a causé pas mal de problèmes. On sait désormais à quoi s'attendre et on répondra présent sur le prochain match pour essayer de repartir avec une victoire.

C'était un match physiquement intense, comment vous sentez-vous ?

C'est vrai que cela a été fatiguant et épuisant. On sort d'une saison très longue et c'est dur d'enchaîner sur des matchs internationaux de ce niveau-là. Physiquement je pense qu'on est un peu moins bien en milieu de deuxième période. Ils nous ont proposé une bataille assez rude avec beaucoup de rythme.

Vous avez pris le jeu au pied à votre compte, c'était une stratégie préétablie avant le match ?

Le jeu au pied faisait partie de notre stratégie et de notre organisation globale. J'ai pris mes responsabilités aujourd'hui et je pense que cela a plutôt bien marché. Je pense que nous avons été performants dans ce domaine avec Melvyn Jaminet et Louis Carbonel. Le jeu au pied n'était pas forcément une consigne mais le match l'a un peu forcé.

Comment avez-vous trouvé la performance de Melvyn Jaminet pour sa première cape ?

C'est un joueur qui m'a vraiment impressionné cette saison, de par sa constance et sa capacité à créer des déséquilibres dans les défenses adverses. Je pense que ce soir il a été plutôt très performant que ce soit offensivement ou sur la couverture du terrain. On l'a vu prendre les points au pied en fin de rencontre. Il a fait un match plus que satisfaisait pour une première et encore plus pour un joueur qui n'a jamais connu le Top 14.

XV de France - Arthur Vincent et Melvyn Jaminet.Other Agency

Qu'est-ce qu'il va falloir revoir pour le prochain test match ?

La discipline est clairement le gros point noir de ce soir, je pense que c'est ce qu'il nous fait perdre le rythme du match. On prend énormément de pénalités et peut-être même que sur certaines décisions on est chanceux de ne pas être pénalisé plus sévèrement. C'est un point de vigilance qu'il va falloir étudier correctement pour le prochain match. Si nous n'avions pas fait toutes ces fautes, je pense qu'on aurait mieux géré la fin de match.

Comment avez-vous vécu cette fin de match depuis le banc de touche ?

On est un peu passé par toutes les émotions. On était déjà un petit peu stressé au vu du scénario de la fin du match, puis soulagé quand on a récupéré le ballon sur un grattage de Jonathan Danty. On a pensé que ce match était gagné il faut se le dire, on avait vraiment la sensation de tenir le match du bout des doigts. Au final c'est la tristesse qui domine mais on va se servir de cela pour vite évacuer la frustration et pour rebondir et faire un gros match la semaine prochaine.

Pensez-vous que cette défaite cruelle va vous faire progresser ?

Je préférerais apprendre dans la victoire. Ça m'embête un peu de dire que cette victoire va nous faire progresser. J'espère surtout qu'on va rebondir. On a tous un peu la rage de ce scénario, on va s'en servir pour le prochain match c'est évident. L'objectif reste toujours le même : gagner la tournée. On a encore l'opportunité de le faire il ne faut pas baisser la tête.