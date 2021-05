Les Bleus devraient connaître une année 2021 (presque) normale, tout compte fait Après avoir disputé le Tournoi et vu la tournée de juillet en Australie maintenue, le XV de France voit son programme de novembre se confirmer.

Selon RMC et comme relaté par Midi Olympique, les troupes de Fabien Galthié enchaîneront les réceptions de l'Argentine (le 6), de la Géorgie (le 13) et de la Nouvelle-Zélande (le 20). Les deux tests-matchs face aux nations sudistes se tiendront au Stade de France tandis que l'affrontement avec les Lelos devrait avoir lieu au stade Chaban-Delmas de Bordeaux, Saint-Etienne ayant un temps été pressenti. La confrontation avec les All Blacks, la première depuis 2018, viendra clôturer cette très attendue trilogie de novembre.

Cette tournée à domicile n'a plus eu lieu depuis trois ans, Coupe du monde et pandémie de Covid-19 obligent. Après les trois tests en Australie, elle permettra de savoir où les Bleus en sont sur l'échiquier mondial, à moins de deux ans du Mondial dans l'Hexagone.