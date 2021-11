"(Ce qui a manqué) c'est de la maîtrise à la fois en attaque et en défense. On a mis beaucoup d'enthousiasme et de volonté mais on a aussi connu trop d'indiscipline. Il y a eu de l'impatience au niveau de notre attaque qui a eu du mal à tenir le ballon dans leur camp. C'est ce qui nous a manqué pour faire le break même si on a eu beaucoup d'occasions. (Après le premier essai argentin) La réaction de l'équipe a été top, personne ne s'est affolé. On sentait qu'on avait confiance en notre défense. Tout le monde a été bienveillant avec Matthieu (Jalibert, dont le renvoi a été contré), c'était juste un fait de jeu. (Sur son rôle de capitaine) Ce rôle n'est pas tout à fait nouveau pour moi, même s'il l'est en équipe de France. Je le connais depuis pas mal de temps à Toulouse. Quand il y avait Charles (Ollivon, capitaine blessé), on échangeait déjà. Là, je n'étais pas seul. Il y avait aussi Gaël (Fickou) et Greg (Alldritt). Cela s'est fait naturellement."