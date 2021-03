C’est à midi que le suspense sera levé par Fabien Galthié au sujet de l’équipe qui affrontera le pays de Galles samedi soir, avec en ligne de mire la victoire dans le Tournoi des Six Nations. Suspense tout relatif, on vous l’accordera… Car s’il est entendu que les Bleus ne l’ont pas emporté à Twickenham la semaine dernière et que seules les équipes qui gagnent sont appelées à ne pas changer, il semblerait particulièrement dur d’écarter un seul des titulaires qui ont livré une si belle prestation face aux Anglais.

La question aurait peut-être pu se poser, à la rigueur, si les examens passés par Bernard Le Roux s’étaient avérés positifs. Mais étant donné que la lésion de ce dernier à l’ischio-jambier est toujours visible à l’IRM et que Romain Taofifenua fut l’un des meilleurs français le week-end dernier, le débat fut rapidement clos, malgré un début de semaine qui aura vu le Toulonnais être ménagé en raison d’un dos toujours douloureux…

Quant à une éventuelle interrogation pour le poste d’ouvreur ? On peine à croire que celle-ci ait vraiment existé, classée d’emblée par la performance de très haut niveau signée par Matthieu Jalibert à Londres, dont la forme du moment le place naturellement au-dessus d’un Ntamack convalescent.

Atonio et Vincent de retour ?

Pas de changement à prévoir, alors ? Eh si, quand même. Car si les titulaires se sont effectivement avérés plutôt performants la semaine dernière en Angleterre, on ne peut pas en dire autant des "finisseurs", si bien que les principaux changements devraient se tenir sur le banc. Dans sa composition, d’abord, puisqu’après avoir opté pour 6 avants remplaçants la semaine dernière, le staff tricolore pourrait revenir à une formation plus classique, dite en "5-3".

Une option qui signifierait logiquement la sortie du groupe du troisième ligne Cameron Woki, pas franchement à son avantage la semaine dernière jusqu’à être surpris en bordure de ruck par Itoje. Le Bordelais devrait ainsi être numériquement remplacé par le centre montpelliérain Arthur Vincent, qui offrira une option supplémentaire derrière à Fabien Galthié, susceptible de lui permettre de coacher plus tôt au niveau de la charnière, si le besoin s’en faisait ressentir…

XV de France - Uini AtonioIcon Sport

Quant au cinq de devant ? Au vu des quelques images de l’entraînement à haute intensité d’hier soir, il semblerait que Uini Atonio tienne la corde pour occuper le poste de pilier droit remplaçant à la place de Dorian Aldegheri, tandis que la place de deuxième ligne devrait être tranchée entre le Bordelais Cyril Cazeaux et le Toulonnais Swan Rebbadj. Réponses définitives à midi...

L'équipe possible :

Dulin ; Penaud, Vakatawa, Fickou, T. Thomas ; (o) Jalibert, (m) Dupont : Ollivon (cap.), Alldritt, Cretin ; Willemse, R. Taofifenua ; Haouas, Marchand, Baille.

Remplaçants : Chat, Gros, Atonio, Cazeaux (ou Rebbadj), Jelonch, Vincent, Serin, Ntamack.