Après la victoire contre l'Afrique du Sud School A, vous avez connu une lourde défaite contre les petits Springboks, qu'en retirez-vous ?

Oui ce fut un match très dur, ils nous ont imposé une grosse aggréssivité. On s'y attendait mais on a été très surpris de l'intensité avec laquelle ils nous ont oppréssés. Contre les A' on n'avait pas connu cela. Pour ce deuxième match, ils étaient clairement plus préparés que nous.

Avec ces quatre essais en 10 mnutes, comment vous avez remobiliser les troupes ?

On est jeune, le rugby ca peut aller très vite, je leur ai donc dis de ne rien lâcher, de se battre tant que ce n'était pas fini. On ne sait jamais ce qu'il peut se passer dans un match. Cette fois-ci ça n'a pas marché, mais il faut garder cet état d'esprit pour les prochaines fois.

International Séries - La France disputé son deuxième test contre l'Afrique du SudIcon Sport

Vous vous sentez bien dans ce rôle de capitaine ?

Oui ca me fait vraiment plaisir, cela montre que le staff a confiance en moi, je me sens soutenu par toute mon équipe. Après, je ne porte pas les reponsabilités tout seul, nous sommes plusieurs "leaders" avec d'autres joueurs. Moi je suis capitaine, mais on a des leaders de jeu, la charnière notamment, des leaders de touche, des leaders de motivation aussi. Quand tu es capitaine, avoir des mecs comme ça avec toi, ça aide beaucoup.

Comme on le raconte ici, vous avez vécu plein de moments hors-terrain, vous pouvez nous raconter ?

C'est une aventure incroyable, la meilleure que j'ai connue dans le rugby. Le match universitaire entre les deux équipes, c'était absolument génial, on s'est régalé. Pareil pour la visite de l'école, de voir le bonheur qu'on pouvait transmettre, la communion avec eux, c'est très fort. Après le camp de Tokai, bon c'était plus rustique disons (rires). Mais c'etait important aussi à faire. C'est ce genre de moments, d'activités, qui fait que l'on crée des liens. Et je pense qu'on ne les perdra pas de sitôt.