56 %

Quand Warren Gatland est arrivé à la tête du XV du Poireau, en 2008, la sélection venait d'être éliminée au premier tour de la Coupe du monde. Le Néo-Zélandais a redressé le cap et a su, sur plus d'une décennie, installer les Dragons rouges comme une formation de premier rang avec 56 % de victoires sur la période (soixante-dix neuf succès, deux nuls et cinquante-neuf revers). Un ratio tout à fait convenable. A titre de comparaison, les Bleus affichent 46 % de réussite sur la même période. Auparavant, Warren Gatland avait conduit une sélection irlandaise sur le déclin, entre 1998 et 2001, avec 47 % de succès et deux places de gagnées au classement mondial.

2

En 2008, lors de son intronisation, le pays de Galles occupait le dixième rang au classement IRB. La plus mauvaise place de toute son histoire. A six mois de la fin de son contrat, elle occupe le deuxième rang, qu'elle avait déjà occupé en 2015. Le résumé chiffré d'une progression assez remarquable.

4

Sous l'ère Gatland, le pays de Galles a gagné quatre Tournois des 6 Nations en onze participations dont trois grand chelem, en 2008, 2012 et 2019. En 2013, sous la coupe de Rob Howley, son intérimaire lors des années de tournées des Lions, les Gallois l'avaient aussi emporté. Ces quatre titres restent les plus beaux faits d'armes de Warren Gatland à ce jour.

6 Nations 2019 - Warren Gatland, le premier ministre du Pays de Galles Mark Drakeford et Alun Wyn JonesIcon Sport

2

Distinction suprême outre-Manche, l'ancien entraîneur du Connacht ou des Wasps a été nommé à deux reprises sélectionneur des Lions britanniques et irlandais. En 2013, il a mené les troupes à un retentissant succès 2 à 1 en Australie, marqué par des choix forts, à commencer par l'éviction de Brian O'Driscoll. Quatre ans plus tard, il est parvenu à décrocher le nul face aux champions du monde néo-zélandais. Une performance perçue comme une petite victoire à l'échelle internationale.

8

Warren Gatland connaît bien le XV de France et ses faiblesses. Sur les treize confrontations disputées face aux Bleus sous son mandat, il l'a emporté à huit reprises dont trois fois au Stade de France. Parmi les cinq revers figure sans nul doute la plus grande déception de ses douze ans passés dans la principauté : la courte défaite 8 à 9 en demi-finale de Coupe du monde, en octobre 2011, en infériorité numérique pendant presque toute la partie.

4

Warren Gatland a participé à deux Coupes du monde avec le pays de Galles pour un bilan positif mais frustrant. En 2011, sa sélection termine au pied du podium après avoir perdu la demie face à la France puis le match de la troisième place face à l'Australie (18-21). En 2015, elle a cédé sur la toute fin, en quart, face à l'Afrique du Sud après avoir longtemps été en position d'accéder au dernier carré (23-19).

6 Nations 2019 - Warren Gatland et Jonathan Davies pendant la célébration du Tournoi à CardiffEurosport

0

Les ombres à son tableau sont relativement rares. Mais le natif d'Hamilton n'aura pas réussi à l'emporter face à son pays d'origine, la Nouvelle-Zélande, en onze occasions. Il s'est tout de même consolé en réalisant cette performance avec les Lions britanniques et irlandais, en 2017.