Qu’est-ce que vous inspire le fait de vous lancer dans cette nouvelle compétition, l’Autumn Nations Cup ?

C’est une nouvelle compétition. Il n’y a pas d’appréhension, mais c’est un peu l’inconnu. L’état d’esprit ne change pas, on veut gagner tous les matchs. C’est sûr, il faudra être rigoureux. Cette compétition vient d’être créée, on ne sait pas trop où on va en la jouant, mais nous on veut continuer ce qu’on a fait tous ensemble depuis le début du Tournoi des VI Nations.

Vous êtes à deux feuilles de matchs (deux titularisations), donc si vous êtes dans le groupe contre les Fidji, ce sera votre dernière en Bleu pour ce rassemblement. Comment le vivez-vous ?

Oui, on connaît cette règle. On se projette surtout en tant que groupe France. On veut gagner pour ceux qui sont amener à continuer soit dans les meilleurs dispositions possibles. C’est vrai que ce n’est pas évident de démarrer une compétition quand on sait qu’on ne va pas la continuer. On veut lancer ceux qui n’ont pas jouer et ceux qui ont moins de feuilles de matchs.

Tournoi des 6 Nations 2020 - Vincent Rattez (XV de France) marque contre l'Angleterre sous les yeux de Gaël Fickou.Icon Sport

Quel regard portes-tu sur les Fidjiens désormais ?

C’est vrai que ce sont des magiciens, on le voit toutes les semaines en Top 14. Il s sont capables de faire des choses extraordinaires offensivement. Défensivement, ils sont durs sur l’homme. Je pense que c’est plaisant de les voir jouer. Ils ont cette culture du jeu. Ce sont des athlètes. Sur le circuit mondial, il n’y a pas beaucoup d’équipes qui peuvent se targuer d’avoir de si bons joueurs, de si bons athlètes. On doit être capables d’affronter tout le monde nous.

Vous en parlez, de temps en temps, de la défaite (14-21) contre les Fidji de 2018 ?

Honnêtement, oui, on en a parlé, parce que c’était la dernière contre cette nation. Après, voilà, il y a eu beaucoup de nouveautés depuis. Il y a eu énormément de turnover fait par Fabien Galthié et son staff. On ne s’est pas non plus trop attardés dessus. On l’a regardé quand même. Je pense que c’était un match significatif, ils nous avaient fait mal sur l’impact physique, donc il fallait s’en souvenir. On ne s’est pas attardés trop vraiment. On s’est focalisé sur nos dernières prestations dans le Tournoi pour nous améliorer sur nos points faibles. Disons que c’est une piqure de rappel avec de la vidéo.