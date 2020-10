Plus de sept mois après avoir pris une douche en Ecosse (28-17) le 8 mars, les Bleus rencontreront les Gallois le 24 octobre au Stade de France, avant de boucler le Tournoi des 6 Nations 2020, une semaine plus tard, contre l'Irlande. Cette défaite avait sonné comme un cruel retour sur terre pour les Bleus après trois succès de rang devant l'Angleterre, l'Italie et le pays de Galles. Vite oubliés avec la crise sanitaire et économique qui a suivi. Les Français s'attaqueront ensuite à l'Autumn Nations Cup, une compétition à huit avec les Six nations, ainsi que les Fidji et la Géorgie.

Les Français affronteront l'Ecosse, l'Italie et les Fidji dans le groupe B, avant de défier en match de classement une équipe de la poule A, celle de l'Angleterre, de l'Irlande et du pays de Galles. Avec qui ? Fabien Galthié et Raphaël Ibanez, le manageur du XV de France, le clament depuis leur prise de fonction: ils souhaitent s'appuyer sur la même ossature durant toute leur mandature, qui doit les guider jusqu'à la Coupe du monde 2023.