"Lead by example" comme dirait les anglais. Un adage dont fait preuve à 100% Charles Ollivon, le capitaine du XV de France. Depuis le début de la Coupe du Monde en septembre 2019 et aujourd'hui encore, le troisième ligne toulonnais impressionne par son activité et son intelligence dans le jeu. Le capitanat a en plus permis à Ollivon de s'affirmer dans le jeu des Bleus. Mais au-delà de cette activité, c'est l'apport offensif ultra important qu'amène l'ancien joueur de l'Aviron Bayonnais.

Depuis le quart de finale perdu contre le pays de Galles lors du mondial japonais, Ollivon a inscrit six essais en six matchs, des statistiques rares pour un troisième ligne. Lors du quart de finale, Ollivon va être présent et coller à l'action sur la percée de Romain N'Tamack. Il est à la hauteur d'Antoine Dupont pour marquer l'essai. Dupont-Ollivon, c'est justement cette paire qui fait le bonheur de XV de France car le demi de mêlée toulousain est souvent le passeur décisif comme sur le deuxième essai du capitaine Bleu face à l'Angleterre lors de l'ouverture du Tournoi. Dupont va percer à la suite d'une touche est trouvé son soutien intérieur. On prend les mêmes et on recommence ? Lors du dernier match face au pays de Galles, Dupont va réaliser une percée somptueuse. Capable de tenir la vitesse du toulousain et intelligent dans sa course au soutien, Ollivon se place encore à l'intérieur pour un deux contre un imparable.

Un capitaine courage

On rappelle bien sûr qu'avant ce magnifique épisode avec les Bleus, Ollivon a failli arrêter sa carrière rugbystique, miné par des blessures récurrentes notamment un fracture de l'omoplate qui avait grandement compromis l'avenir. Charles Ollivon, c'est aussi le capitaine courage, plein d'abnégation. Très bon dans le jeu au sol, Ollivon sait se montrer très puissant, lorsqu'il va finir au ras une action française pour le deuxième essai face aux Italiens ou lorsqu'il va se démener face à trois Écossais dont le redoutable Hamish Watson, pour scorer.

Charles Ollivon, c'est donc une activité intense au sol et dans le jeu mais aussi une intelligence dans le placement sur le terrain notamment lors d'une avancée. Couplez cela à de la puissance à l'impact et le capitaine du XV de France a tout pour marquer sa génération. Ce soir face aux Irlandais, le XV de France aura besoin de Charles Ollivon tout comme le capitaine aura besoin de ses coéquipiers pour pourquoi remporter le Tournoi, 10 après un autre grand capitaine au même poste, Thierry Dusautoir.

Par Kenny Ramoussin