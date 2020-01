Un neuvième Toulousain appelé avec le XV de France pour préparer le Tournoi des Six Nations qui débutera le 2 février prochain par la réception de l'Angleterre. Le talonneur Peato Mauvaka (23 ans, 1 sélection) remplace donc Anthony Etrillard (26 ans, 0 sélection).

Sorti sur civière et sous oxygène samedi dernier à la 21ème minute de jeu lors de la rencontre opposant les Scarlets de Llanelli au Rugby Club Toulonnais, le talonneur du RCT souffre d'une fracture du péroné. Pour Mauvaka, qui faisait partie en cas de remplacement des pistes très sérieuses étudiées par le staff de Fabien Galthié avec le Racingman Teddy Baubigny, c'est l'occasion de regoûter au maillot bleu. Le jeune talonneur champion de France avec le Stade toulousain en juin dernier et révélation de la saison passée faisait partie des 31 Bleus retenus pour la préparation à la Coupe du monde au Japon. Il avait étrenné sa première cape en match de préparation en août dernier contre l'Écosse à Nice où il était remplaçant. Victime d'une déchirure au psoas en plein milieu de la compétition nippone, il avait dû quitter ses partenaires et rentrer en France, remplacé par Christopher Tolofua.