Avant d'affronter les Gallois au Stade de France, samedi soir, les Tricolores étaient classés sixièmes du classement mondial établi par World Rugby, juste devant le XV du Poireau. Leur victoire face aux coéquipiers de Dan Biggar (38-21) leur a permis de gagner une place au classement et aujourd'hui, les Bleus se retrouvent donc cinquièmes du "ranking", comme disent les Britanniques. Si les coéquipiers de Charles Ollivon parvenaient à battre l'Irlande au Stade de France, samedi soir, ils passeraient même à la quatrième place du classement mondial, juste devant l'Australie. Rappelons que l'un des objectifs de Fabien Galthié, lorsqu'il prit en mains les destinées de l'équipe de France, était d'installer la sélection dans le "Top 3 mondial". On n'en est plus très loin...