La forme du moment

Le demi d’ouverture du Stade toulousain Romain Ntamack blessé et absent encore plusieurs semaines, le staff de l’équipe de France va être contraint de revoir ses plans. Deux ouvreurs ont été retenus pour préparer le premier match du Tournoi des 6 Nations contre l’Italie : Matthieu Jalibert et Louis Carbonel. Un choix dans la continuité que le sélectionneur Fabien Galthié entend imposer durant son mandat. Mais aussi un choix logique au regard des performances respectives du Bordelais et du Toulonnais. Ces deux-là enchaînent les bonnes prestations avec leur club respectif. Jalibert se montre toujours aussi décisif, il a notamment inscrit 21 des 31 points de son équipe le 2 janvier dernier contre Toulon. Ce jour-là, le Bordelais s’était montré plus tranchant que Louis Carbonel dans la gestion de l’animation offensive. Toutefois, le jeune toulonnais s’est montré également à son aise dimanche dernier contre le Racing 92. Au cœur de la Paris-Défense Arena, il a su dynamiser le jeu en première période avant d’assurer une excellente gestion en deuxième mi-temps en proposant davantage de jeu d’occupation. Avec, à la clé, une victoire probante de son équipe.

Sont-ils « Galthié-compatibles »

Dans un système de jeu où l’utilisation des coups de pied a une très large place, Mathieu Jalibert est assurément le suppléant idéal de Romain Ntamack. Peut-être même que le Bordelais possède une longueur que n’a pas le Toulousain. Jalibert est également un très bon défenseur, costaud et dur sur l’homme. Sur ces deux critères essentiels, il est évidemment « Galthié-compatible ». Quant à Louis Carbonel, en progression constante depuis plusieurs mois, son profil, plus joueur, moins cadré, offre aujourd’hui probablement moins de certitude que ceux de ses deux concurrents.

La tendance

Dans les colonnes de Midi Olympique, Laurent Labit, entraîneur de l’attaque tricolore, n’a fait aucun mystère quant au nom de celui qui aura la charge de remplacer Romain Ntamack. « On sait aujourd’hui que Mathieu (Jalibert) est prêt pour assumer la continuité, a-t-il confié. On sait aussi que Louis veut venir le titiller et c’est tant mieux. C’est pourquoi on tient absolument à s’entraîner à 42 pour avoir cette émulation entre les joueurs. Mais, nous n’allons pas faire de mystère même s' il reste encore deux matchs de championnat avant nos retrouvailles et même si Louis (Carbonel) a fait des progrès sur ses derniers matchs. Ce qui nous intéresse, c’est d’offrir de l’expérience et de la continuité. Nous voulons « caper » au maximum les joueurs. » Aussi, sauf accident, Mathieu Jalibert portera bien le numéro 10 pour le match d’ouverture du Tournoi des 6 Nations contre l’Italie.