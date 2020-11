Bien malin qui avait annoncé le retour de Brice Dulin à Marcoussis. L’arrière de 30 ans semblait appartenir, il faut l’avouer, au passé du XV de France. Sa dernière apparition sous le maillot bleu, c’était il y a trois ans, l’ère Guy Novès. En conférence de presse, il l’avoue, son dernier essai international, contre l’Italie pendant le Tournoi des VI Nations 2017, « ça commence à remonter ». C’est pourtant bien son nom qui est inscrit dans la liste des joueurs sélectionnés pour préparer la venue des Italiens au Stade de France samedi.

Perte du papa, ligaments croisés

Le souvenir de Brice Dulin s’est dilué dans l’inconscient des suiveurs du XV de France. A l’abri des regards, lui a souffert. Dans le cœur, dans le corps, dans la tête. En décembre 2017, son monde vacille avec la perte de son papa. Patrick Dulin s’en va, emporté par un malaise lors d’une sortie à vélo avec des amis. De septembre 2017 à mars 2018, une série de blessures dont une rupture des ligaments croisés l’empêchent de retrouver régulièrement les terrains. « J'ai eu peur de ne pas revenir à mon meilleur niveau parce que j'ai passé six mois de reprise difficiles, j'avais des douleurs, des blocages, raconte-t-il. Je me suis posé la question de savoir si ça allait revenir un jour ».

Quand on a glané une première sélection à 22 ans et un premier titre de champion de France avec Castres à 23 ans, il n’est pas naturel d’apprendre à patienter. Lentement, très lentement, les sensations reviennent, les titularisations avec. « On m'a laissé le temps », apprécie-t-il. La proposition de prolongation de la part du Racing 92 tarde pourtant à venir, alors Brice Dulin tourne son regard vers La Rochelle où il retrouve Ronan O’Gara. Un choix gagnant qui le mène sur le chemin des Bleus à nouveau. « C'est du plaisir, du bonheur, tout simplement. Après avoir passé des moments difficiles, c'est le travail qui paye. »

" Il n'y a pas d'âge pour performant à haut niveau "

Avec ses 29 sélections et ses 30 ans, l’ancien Racingmen fait presque figure d’ancien. « On m'a fait remarquer ça, c'est vrai que je ne l'avais pas remarqué à l'annonce, jure-t-il. Mais on s'est empressé de me le dire On est là pour canaliser un peu la fougue de ces jeunes. » Gervais Cordin, le deuxième arrière de la liste, pourrait profiter de ses conseils avisés. Sous les ordres notamment de son ancien entraineur Laurent Labit, Brice Dulin veut regagner une place sans se mettre la pression car « il n'y a pas d'âge pour être performant à haut niveau ».

« Le but, ça va être d'apporter le vécu et de dire que si on est là, c'est qu'on l'a mérité. Il y a eu un travail qui a été fait en amont, mais il faut prendre du plaisir et donner le meilleur que l'on a. » Il sera sans doute difficile de secouer la hiérarchie, d’aller bousculer Thomas Ramos et Anthony Bouthier. En tout cas, le visage souriant de Brice Dulin, sa fraicheur et ses intentions tournées vers le collectif sont gages, pour le staff du XV de France, de fiabilité. Et désormais, il faut être prudent, le résilient Brice Dulin ne semble jamais vraiment battu.

Joseph Ruiz.